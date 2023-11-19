18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербургские улицы начали украшать еловыми композициями

Поделиться:

Новогодние атрибуты должны появиться во всех районах города и простоять там всю зиму.

Фото: Комитет по благоустройству

Так, например, в Московском районе хвойные композиции в уличных вазонах на этой неделе начали размещать на площади Победы, Московском проспекте и Московской площади. Деревья останутся там на всю зиму. «Елочки прекрасно чувствуют себя и простоят до самой весны», — отмечают в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ведомстве также уточнили, что для украшения используют деревья, выросшие на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Во время прочистки такие деревья вырубают, и их нельзя использовать для озеленения городских территорий. Зато они подходят для создания праздничной атмосферы зимних улиц.

Напомним, что в этом году на Московском проспекте полностью обновят украшения и откроют рождественскую ярмарку. Там появятся фотозоны «Дуб», «Книга», «Тройка», «Снежный шар» и «Белочка». Праздничная локация будет работать с 22 декабря по 8 января.

Всего же Смольный потратит более 200 миллионов рублей на новогоднее оформление Петербурга.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: