С пляжа 300-летия уберут строительный мусор

В октябре специалисты ГАТИ осмотрели пляж и выявили куски железобетонных плит, бетонных конструкций и металлических элементов. Все они относятся к антропогенному грунту, то есть грунту, образованному из-за естественноисторического освоения территорий.

В заключении комиссии говорится, что необходимо выборочно очистить береговую линию и провести временную отсыпку песком в зонах размыва с выравниванием основания. Заказчиком и производителем работ выступило АО «Зенит-Арена». В 2021 году территория береговой линии была передана «Зенит-Арене» на условиях договора аренды на благоустройство территории.

Вчера мы рассказывали, что в Кировском районе Петербурга открыли сразу несколько общественных пространств. На пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц появился Емельяновский сквер.

