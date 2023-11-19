Температура ниже нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 ноября, влияние антициклона на погоду города будет постепенно ослабевать. При облачной с прояснениями погоде в регионе обойдется без существенных осадков, а температурные показатели останутся ниже положенных по климату значений.
«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и -2…-4», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 ноября, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
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