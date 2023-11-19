Температура ниже нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 ноября, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.