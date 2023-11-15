Здание Мастерового двора XVIII века в Петергофе могут снести ради строительства жилого дома

Как отмечают градозащитники, строительством жилого комплекса может заняться АО «Петергофская строительная компания». Они считают, что эта компания отказную экспертизу исторического здания.

В комплекс «Мастеровой двор» входят сразу три здания: классицистический корпус Мастерских и кладовых, корпус Фонтанных мастерских и Весовой с фуражным сараем. Все они расположены на берегу Красного пруда, в нескольких сотнях метров от каскада «Шахматная гора» Нижнего парка.

«В июне на них были выданы градпланы для многоквартирной и промышленной застройки. Вскоре последовал акт историко-культурной экспертизы о том, что включение Мастерового двора в госреестр памятников было необоснованным», — сказано в telegram-канале SOS СПб СНОС.

Эксперты посчитали, из-за того, что в постройке зданий участвовали несколько архитекторов (Земцов, Комаров, Ган, Миняев и другие), объект неоднократно перестраивался.

Мастеровой двор построили в первой четверти XVIII века для размещения рабочих: фонтанщиков, строителей, мебельщиков, кузнецов, обойщиков и других мастеров, обслуживающих царскую резиденцию.