В «Севкабель Порту» открывают зимний сезон

Каток у моря открыли в этом году в шестой раз. Его площадь составляет 2200 квадратных метров, это позволяет кататься 280 посетителям одновременно. С видовых деревянных мостов, расположенных по периметру, открывается уже полюбившийся горожанам вид на море и ЗСД.

Праздничный запуск Катка пройдет 18 ноября. Сеансы с 17:30 до 22:00 пройдут под выступления диджеев и будут сопровождаться светомузыкальным шоу. По утрам на Катке профессиональные тренеры будут проводить бесплатные мастер-классы для всех желающих. Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — фигурки дельфинов и медведей.

Рядом с Катком также установили фудтраки с хот-догами, чурросами с горячим шоколадом, донатсами и глинтвейном.

Также в планах у «Севкабель Порта» в начале декабря запустить в работу горку у моря, которая будет высотой в 5 метров, а длинной в 42 метра. Ватрушки для катания можно будет взять на месте, а купить билеты и абонементы на катания приобрести в единой кассе.

С 28 декабря по 6 января в Порту пройдет музыкальный фестиваль «Рождество у моря». Зрителей ждет рождественская программа «Christmas Gala» — джазовый концерт с оркестром, рождественский концерт с хитами Фрэнка Синатры в исполнении Даниила Можегова, программа «Все краски Дисней» с саундтреками из любимых мультфильмов. Также пройдет концерт «Мир фэнтези» и «Вселенная Ханса Циммера» с оркестром» и Christmas Jazz «New Year in Paris».

Также в зимней программе новогодний маркет с 28 декабря по 8 января. Гости смогут найти подарки ручной работы, согреться ароматными напитками, продегустировать «Оливье», посидеть на коленках у Деда Мороза или отправить письмо в Великий Устюг.