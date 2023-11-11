За последние три года в Петербурге заменили больше 100 тысяч фонарей

С начала 2020 года на улицах Петербурга заменили 113,6 тысяч фонарей. Четыре года назад фонарей нового поколения было 17%, теперь – 45%. Такие источники света потребляют гораздо меньше энергии. Сегодня средняя мощность уличного светильника составляет 143 кВт, и с каждым годом этот показатель снижается. Такие изменения, по словам Смольного, позволяют экономить городу в сумме 96,8 млн рублей.

Также при реконструкции освещения в кварталах с применением светодиодных светильников, как правило, в 2-2,5 раза увеличивается количество фонарей, при этом общая потребляемая мощность остается в прежних значениях.

Напомним, что в октябре ламповые светильники на Дворцовой заменили на светодиодные.