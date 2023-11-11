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Циклонический вихрь принесет небольшие дожди: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 ноября, город останется под влиянием периферии циклонического вихря. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами вновь пройдут небольшие дожди, а температурные показатели изменятся мало, и продолжат превышать климатические рамки.

Sergieiev / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье небольшие дожди и +5…+7», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 ноября, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +5...+7. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем будет понижаться.

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