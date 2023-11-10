Витражи, метлахская плитка и парадные Петербурга: пять открытых карт для самостоятельных прогулок по городу

Где найти одни из самых старых витражей в городе, оригинальные шахты лифтов, кирпичи Фальконье и историческую напольную плитку? «Собака.ru» cобрала подборку карт, которые помогут в краеведческом исследовании Петербурга. Сохраняйте к себе.
Парадные Петербурга
Кариатиды и атланты, витражи и кирпичи Фальконье, витражи: исследование парадных в краеведческих целях — уже традиционный аттракцион не только для туристов, но и горожан. Волонтеры проекта «Парадные Санкт-Петербурга» несколько лет собирают адреса самых красивых на интерактивной карте: те, что отмечены символом с открытой дверью, доступ свободный — их занимают офисы или общественные учреждения. Ранее мы публиковали текст о пяти красивых парадных.
Исторические лифты
Студентки Высшей школы экономики в Петербурге Елизавета Красакова, Анастасия Александрова и Екатерина Кицюк исследовали 26 исторических зданий в трех районах города: Центральном, Василеостровском и Петроградском. Итоги представили на интерактивной карте. К каждому адресу прикреплена фотография подъемного механизма и краткое описание. В одних домах можно увидеть подлинную шахту, в других — последствия замены на новодел. Среди самых красивых уцелевших исторических — лифты в доходных домах Колобовых и Елисеевых.
Витражи
Волонтеры проекта «Витражи в России» во главе с искусствоведом Татьяной Княжицкой обследовали почти все здания Василеостровского, Петроградского и Адмиралтейского районов Петербурга. Итоги оформили на интерактивной карте с фотографиями, описанием и адресами. Кстати, недавно команда проекта завершила инвентаризацию центра города — скоро Татьяна Княжицкая выпустит книгу об этом. Ранее мы публиковали материалы о самых красивых (и редких!) витражах в Петербурге — их можно прочитать здесь и тут.
Метлахская плитка
Краеведка Эльвира Алеева с 2019 года собирала фотографии парадных. Со временем больше внимания стала уделять плитке — недавно она создала интерактивную карту с адресами, где можно найти фотографии метлахской, цементной напольной и тераццо с годами постройки дома. Места со свободным доступом отмечены зеленым значком. Карта обновляется регулярно и дополняется материалами Эли из собственного архива.
Флагодержатели
Участники проекта «Школа архитекторов-реставраторов» наносят на карту красивые флагодержатели Петербурга: драконы, факелы, кованные цветы — сегодня здесь можно найти десятки адресов.
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