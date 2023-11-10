18+
  • Город
  • Город
Город

Витражи, метлахская плитка и парадные Петербурга: пять открытых карт для самостоятельных прогулок по городу

Поделиться:

Где найти одни из самых старых витражей в городе, оригинальные шахты лифтов, кирпичи Фальконье и историческую напольную плитку? «Собака.ru» cобрала подборку карт, которые помогут в краеведческом исследовании Петербурга. Сохраняйте к себе.

Evannovostro / Shutterstock

Парадные Петербурга

Кариатиды и атланты, витражи и кирпичи Фальконье, витражи: исследование парадных в краеведческих целях — уже традиционный аттракцион не только для туристов, но и горожан. Волонтеры проекта «Парадные Санкт-Петербурга» несколько лет собирают адреса самых красивых на интерактивной карте: те, что отмечены символом с открытой дверью, доступ свободный — их занимают офисы или общественные учреждения. Ранее мы публиковали текст о пяти красивых парадных. 

Ссылка на карту

Исторические лифты

Студентки Высшей школы экономики в Петербурге Елизавета Красакова, Анастасия Александрова и Екатерина Кицюк исследовали 26 исторических зданий в трех районах города: Центральном, Василеостровском и Петроградском.  Итоги представили на интерактивной карте. К каждому адресу прикреплена фотография подъемного механизма и краткое описание. В одних домах можно увидеть подлинную шахту, в других — последствия замены на новодел. Среди самых красивых уцелевших исторических — лифты в доходных домах Колобовых и Елисеевых. 

Ссылка на карту

rudnitskaya_anna / Shutterstock

Витражи

Волонтеры проекта «Витражи в России» во главе с искусствоведом Татьяной Княжицкой обследовали почти все здания Василеостровского, Петроградского и Адмиралтейского районов Петербурга. Итоги оформили на интерактивной карте с фотографиями, описанием и адресами. Кстати, недавно команда проекта завершила инвентаризацию центра города — скоро Татьяна Княжицкая выпустит книгу об этом. Ранее мы публиковали материалы о самых красивых (и редких!) витражах в Петербурге — их можно прочитать здесь и тут

Ссылка на карту

Метлахская плитка

Краеведка Эльвира Алеева с 2019 года собирала фотографии парадных. Со временем больше внимания стала уделять плитке — недавно она создала интерактивную карту с адресами, где можно найти фотографии метлахской, цементной напольной и тераццо с годами постройки дома. Места со свободным доступом отмечены зеленым значком. Карта обновляется регулярно и дополняется материалами Эли из собственного архива. 

Ссылка на карту

Флагодержатели

Участники проекта «Школа архитекторов-реставраторов» наносят на карту красивые флагодержатели Петербурга: драконы, факелы, кованные цветы — сегодня здесь можно найти десятки адресов.

Ссылка на карту

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: