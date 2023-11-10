Витражи, метлахская плитка и парадные Петербурга: пять открытых карт для самостоятельных прогулок по городу

Витражи

Волонтеры проекта «Витражи в России» во главе с искусствоведом Татьяной Княжицкой обследовали почти все здания Василеостровского, Петроградского и Адмиралтейского районов Петербурга. Итоги оформили на интерактивной карте с фотографиями, описанием и адресами. Кстати, недавно команда проекта завершила инвентаризацию центра города — скоро Татьяна Княжицкая выпустит книгу об этом. Ранее мы публиковали материалы о самых красивых (и редких!) витражах в Петербурге — их можно прочитать здесь и тут.

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