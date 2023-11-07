«Никольские ряды» готовятся к открытию катка

Как рассказали в пресс-службе пространства, под открытым небом с 1 декабря заработает ледовый каток под открытым небом. Каток площадью 600 квадратных метров будет покрывать натуральное ледовое покрытие, а кататься можно будет при любой погоде до +10С.

Рядом установят станцию проката и сервисного обслуживания коньков, камеру хранения и места для переобувания. Время работы катка поделят на сеансы по 1 часу. Коньки можно взять напрокат или прийти со своими. Те, кто не очень уверенно стоит на коньках, могут воспользоваться специальным ледовым помощником. На индивидуальных тренировках с профессиональными инструкторами все желающие смогут научиться правильно кататься.

Также на катке можно будет поиграть в керлинг и айс мини-гольф. На ледовом поле будет «классическая девятка» из лунок разной сложности и интенсивности. Поиграть в айс мини-гольф, как и в керлинг, можно будет в определенные дни и часы недели.

Кроме того, этой зимой на территории двора откроют теплый павильон площадью 1 500 квадратных метров. А также тут пройдет первый зимний сезон музыкального проекта «Джаз в Никольских» объявляет свой первый зимний сезон.

«Начиная с 31 декабря, в «Никольских рядах» будет звучать музыкальная импровизация во всех ее проявлениях: классические джазовые стандарты и взрывной фанк, лиричный соул и кубинский джаз. Весь зимний сезон, с декабря по март, гостей ждут яркие исполнители петербургской джазовой сцены. Откроют сезон праздничным концертом в преддверии Новогодней ночи уже хорошо известный зрителям Станислав Чигадаев со своим бэндом и невероятная Ольга Абдуллина с программой New Year Jazz!» — рассказали в пресс-службе пространства.

Вход в двор Никольских рядов также останется свободным. На все развлечения будут действовать разовые билеты.