Температура выше нормы: какой будет погода в Петербурге в понедельник

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Во вторник временами дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября, облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер ночью переменный, днем западный, юго-западный слабый. Температура воздуха в течение суток +5...+7 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.