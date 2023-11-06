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Температура выше нормы: какой будет погода в Петербурге в понедельник

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 ноября, климатическую ситуацию в городе сформирует циклонический вихрь с центром над странами Прибалтики. Он продолжит закрывать небо плотными облаками и вызовет дожди, а температурный фон останется на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Во вторник временами дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 ноября, облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный дождь. Ветер ночью переменный, днем западный, юго-западный слабый. Температура воздуха в течение суток +5...+7 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

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