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В Ленобласти горел храм конца XIX века. У него обрушился купол

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Речь идет о колокольне церкви Покрова Пресвятой Богородицы, входящей в церковный ансамбль деревни Хотнежи. Объект культурного наследия входит в федеральную программу Минкультуры РФ по консервации и реставрации.

Фото: пресс-служба Ленобласти

По словам председателя комитета, в настоящее время причины возгорания выясняются. ТАСС сообщает, что в результате пожара произошло обрушение купола храма. Обстановка выгорела на площади 50 кв. м. Пострадавших в результате обрушения нет.

«Зампред правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой оперативно выехал в Волосовский район — здесь загорелась колокольня церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнежа», — рассказали в пресс-службе Ленинградской области.

Данный храм в этом году вошел в федеральную программу Минкультуры «Консервация». С октября там проводили специальные работы.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы является доминантой церковного архитектурного ансамбля, в который входят, помимо храма, дом священника, часть которого сейчас занимает почта, а также церковно-приходская школа и дом дьякона (последние два сгорели). Ансамбль храма расположен на левом берегу реки Лемовжи недалеко от места впадения в реку Лугу. Службы в храме продолжались до 1937 года, после чего храм был закрыт и не использовался.

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