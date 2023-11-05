Циклонический вихрь и дожди: вот прогноз от петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. В понедельник временами дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября, дождь, ночью небольшой. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха в течение суток +5...+7 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.