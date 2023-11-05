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Циклонический вихрь и дожди: вот прогноз от петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 5 ноября, погода в городе будет формироваться под влиянием циклонического вихря, который с юга ворвётся в западную часть Ленинградской области. В такой ситуации в регионе облачно, временами дожди.

Stanislav71 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. В понедельник временами дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября, дождь, ночью небольшой. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха в течение суток +5...+7 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.

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