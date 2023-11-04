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На Московском проспекте полностью обновят новогодние украшения

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В этом году «Городской центр рекламы и праздничного оформления», подведомственный комитету по печати, объявил конкурсы по закупке украшений на общую сумму 919 млн рублей. Все дело в том, что закупки проводятся централизованно — не только для улиц в исторической части Петербурга, но и для остальных районов.

Tequiero/shutterstock

Вице-губернатор Борис Пиотровский обратил внимание, что данная сумма может показаться большой, однако на самом деле это не так: просто в этот раз заявки на покупку украшений впервые подал один заказчик, а не каждая районная администрация по отдельности, как это было в прошлые годы. «Нам губернатор поручил донести праздник в каждый двор, поэтому за счёт того, что мы закупаем много одинаковых украшений, удается немного экономить», — цитирует чиновника издание «Фонтанка».

«Украшения, если они устаревают, меняют — обычно это случается раз в несколько лет. В этом году полностью обновят убранство Московского проспекта, до этого — сменили украшения на Невском проспекте», — напомнил Пиотровский.

Ранее мы рассказывали, что к Новому году на Московской площади откроют рождественскую ярмарку Там появятся фотозоны «Дуб», «Книга», «Тройка», «Снежный шар» и «Белочка». Праздничная локация будет работать с 22 декабря по 8 января.

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