В Новой Голландии назвали дату открытия зимнего катка под открытым небом

Главное открытие катка намечено на 11 ноября. По вечерам в течение недели собираются проходить тематические музыкальные сеансы, на которых будут звучать новые авторские подборки и хиты прошлых сезонов.

Кроме того, установят и киоск с едой. В этом году на Липовой аллее откроется французская блинная Crêpe du soleil. Киоск расположат ближе к зданию «Бутылка». В меню представят галеты — французские блины из гречишной муки с сытными начинками — и крепы — блины из пшеничной муки со сладкими начинками. Киоск будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Как и в прошлые годы, кассы катка откроются во втором киоске по Липовой аллее, ближе к «Дому 12». Все билеты, включая детские и льготные, по-прежнему можно будет купить онлайн.

Рядом со входом на ледовое поле будет работать теплая галерея, в которой можно переодеться, а личные вещи сдать в камеру хранения. Напрокат можно взять хоккейные и фигурные коньки с 25-го по 47-й размер. Те, кто неуверенно держится на льду, смогут воспользоваться помощником фигуриста.

«Каток оборудован системой охлаждения — лед не тает до +10 градусов, а часовые перерывы между сеансами позволяют поддерживать его качество в течение дня. На катке действует система бонусов, благодаря которой посетители смогут воспользоваться привилегиями и скидками у резидентов Новой Голландии, предъявив билет. Буклеты с бонусными предложениями можно получить на выходе с катка», — рассказали в пресс-службе Новой Голландии.

Информацию о сеансах и стоимости посещения катка обещали разместить позже на сайте Новой Голландии.