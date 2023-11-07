Хватит ли Петербургу дворников этой зимой? Где применят новый реогент? И почему коммунальщики не откажутся от соли?

В Петербурге уже выпал первый снег, а стало быть для дорожников и коммунальщиков открывается зимний сезон. К какой зиме готовятся городские службы? Хватит ли городу дворников и техники? Планируют ли перенимать скандинавский и канадский опыт уборки дорог зимой? На все эти и некоторые другие вопросы «Собака.ru» ответили в городском комитете по благоустройству.
К какой зиме готовятся городские службы?
Комитет по благоустройству: Технология выполнения работ по уборке дорог предусматривает работу в различных погодных условиях (в снежную и бесснежную зимы, с переходами через ноль градусов и мороз), то есть для оперативной организации работ, выбора вида работ, а также вида и норм распределения противогололедных материалов, количества операций дорожники используют ежедневные прогнозы погоды и фактическую метеорологическую информацию.
Дорожные предприятия готовы к любым погодным условиям.
Что прямо сейчас делается для подготовки к зиме?
Комитет по благоустройству: В настоящее время дорожными предприятиями и организациями обеспечена подготовка 1530 единиц уборочной техники, что соответствует плану подготовки.
С целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов и автотранспорта дорожными предприятиями заготовлен 2-х месячный запас противогололедных материалов и такой запас поддерживается в течение всей зимы (всего заготавливается 144 тысяч тонн технической соли и 88 тысяч тонн песка). При своевременном применении противоглоледных материалов эффективно устраняется скользкость на дорогах и безопасность дорожного движения обеспечивается на необходимом уровне.
В этом году, в целях обновления подвижного состава дорожных специализированных предприятий и организаций Комитетом обеспечивается закупка 272 единиц уборочной техники различных видов и комплектаций, в том числе 184 единиц многофункциональной всесезонной техники, которая по мере поступления будет использоваться в предстоящий зимний период.
Объемы закупок специализированной уборочной техники позволяют заменить выходящую из строя изношенную технику и обеспечить выполнение работ по комплексной уборке современными высокопроизводительными машинами.
Ждут ли петербуржцев какие-то инновации в уборке улиц этой зимой?
Комитет по благоустройству: В этом году нами было принято решение сократить использование песка, особенно в центральных районах Петербурга. Эта мера направлена на уменьшение запыленности атмосферного воздуха и количества смета, убираемого при весенней зачистке автомобильных дорог.
Кроме того, для улучшения качества содержания тротуаров, особенно в историческом центре города, планируется реализовать пилотный проект по применению многокомпонентного противогололедного материала «Бионорд». Для реализации проекта предлагаются территории пяти районов Санкт-Петербурга: Центральный, Кировский, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский. Объем бионорда для реализации пилотного проекта составляет 19,4 тыс. тонн на весь зимний период.
Хочу отметить, что мы уже пробовали использовать «Бионорд» в прошлую зиму, и материал превосходно зарекомендовал себя, особенно на сложных участках. К примеру, часто на тротуарах зимой во время температурных качелей образуются многосантиметровые наледи от стекания влаги с фасадов и водосточных труб. Отбивать их лопатами и ломами сложно и трудозатратно. А «Бионорд» справляется с таким льдом очень эффективно.
Ждать ли еще каких-то технических нововведений?
Комитет по благоустройству: Нет.
В Скандинавии практикуют схему уборки, когда сначала чистят тротуары, потом небольшие улицы, потом проспекты. Возможно ли в Петербурге ввести что-то подобное?
Комитет по благоустройству: Уборка автомобильных дорог производится в соответствии с требованиями Технологического регламента производства работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге планомерно в зависимости от группы дороги и класса тротуара.
Уборка снега имеет несколько технологических операций: снегоочистка, скалывание снежно-ледяных образований, распределение противогололедных материалов, формирование снега и скола в валы и кучи, а также их погрузка и вывоз в места утилизации, зачистка территорий после вывоза.
В периоды обильных снегопадов в первоочередном режиме осуществляется уборка основных магистралей города, а затем производится уборка второстепенных улиц и боковых проездов. При этом при снегоочистке сначала прометается тротуар, снег с которого сбрасывается в лоток, потом подметается и оплуживается проезжая часть, снег с которой также собирается в лотковой зоне. Потом техника формирует валы, готовя их под погрузку, после чего снег грузится в самосвалы и вывозится в места его утилизации.
Технология зимней уборки по сути одна и та же как в России, так и в других странах. Есть только нюансы, на которые влияет погода в конкретном регионе.
Много говорят о дефиците на рынке труда: как обстоит дело со штатами организаций, которые будут чистить город от снега?
Комитет по благоустройству: Оперативная информация о фактической численности обновляется еженедельно по понедельникам. Штатная численность водителей составляет 2 275, фактическая численность по состоянию на 30.10.2023 1 536 чел., что составляет 67% плана; штатная численность механизаторов составляет 1 864, фактическая численность по состоянию на 30.10.2023 - 1 012 механизаторов 54% плана; штатная численность работников ручной уборки составляет 870, фактическая численность по состоянию на 30.10.2023 - 573 работников ручной уборки 66% плана.
Дополнительно по заключенным договорам субподряда планируется к привлечению 1 257 работников ручного труда и 487 единиц уборочной техники. Дорожными специализированными предприятиями и организациями ведется набор работников для укомплектования штатного расписания, при этом в первую очередь принимаются на работу водители, механизаторы и специалисты ручной уборки.
Комитетом до начала зимнего периода проводятся мероприятия по повышению уровня заработной платы работников этой категории до достойного уровня, чтобы дорожные предприятия могли конкурировать с другими коммерческими предприятиями Санкт-Петербурга и нанять необходимое количество квалифицированных работников.
Кроме того, предусматривается увеличение количества водителей и механизаторов, чтобы иметь возможность обеспечения бесперебойной работы уборочной техники в круглосуточном режиме, что необходимо для ликвидации зимней скользкости в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Планируется ли запускать в этом году дворник-шеринг?
Комитет по благоустройству: Данная практика не обеспечивалась подведомственными Комитету дорожными предприятиями и организациями. Это к Жилищному комитету.
Каждый год обсуждается вопрос: «солить» или не «солить» дороги. Ответ для города пока неизменен?
Комитет по благоустройству: В зимний период основными видами работ являются подметание и обработка покрытий противогололедными материалами. Оба вида работ выполняются с целью обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов.
На автомобильных дорогах выполняется превентивная обработка солевыми растворами, посыпка пескосоляной смесью, которые являются наиболее оптимальным и эффективным способом ликвидации зимней скользкости.
Также применяется соль как наиболее экономичный и безопасный (природный) вид противогололедных материалов. В Санкт-Петербурге с его неустойчивым температурным режимом и частыми переходами через 0º С в зимний период применение соли и пескосоляной смеси является обязательным условием обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов.
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