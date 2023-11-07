Хватит ли Петербургу дворников этой зимой? Где применят новый реогент? И почему коммунальщики не откажутся от соли?

В Скандинавии практикуют схему уборки, когда сначала чистят тротуары, потом небольшие улицы, потом проспекты. Возможно ли в Петербурге ввести что-то подобное?

Комитет по благоустройству: Уборка автомобильных дорог производится в соответствии с требованиями Технологического регламента производства работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге планомерно в зависимости от группы дороги и класса тротуара.

Уборка снега имеет несколько технологических операций: снегоочистка, скалывание снежно-ледяных образований, распределение противогололедных материалов, формирование снега и скола в валы и кучи, а также их погрузка и вывоз в места утилизации, зачистка территорий после вывоза.

В периоды обильных снегопадов в первоочередном режиме осуществляется уборка основных магистралей города, а затем производится уборка второстепенных улиц и боковых проездов. При этом при снегоочистке сначала прометается тротуар, снег с которого сбрасывается в лоток, потом подметается и оплуживается проезжая часть, снег с которой также собирается в лотковой зоне. Потом техника формирует валы, готовя их под погрузку, после чего снег грузится в самосвалы и вывозится в места его утилизации.

Технология зимней уборки по сути одна и та же как в России, так и в других странах. Есть только нюансы, на которые влияет погода в конкретном регионе.