Призраки-мошенники из дома Марии Пуарэ

Лев Лурье: Есть прекрасная история о монетизации привидений в дореволюционном Петербурге. Дело в том, что вся тема потустороннего мира была в конце имперской эпохи невероятно модной. Это пошло еще с 1870-х годов, со времен Федора Достоевского и Елены Блаватской. Не было аристократического дома, где не проходили бы спиритические сеансы, не было великого князя, который не вызывал бы духов предков, пытаясь выяснить, какая цена на зерно будет в следующем году или от чего умер его дедушка, герцог Гессенский.

Так вот, в разгар этой моды жила такая женщина, которую звали Мария Пуарэ, — она была известной артисткой, написала знаменитый романс «Я ехала домой». В свое время она получала довольно высокие гонорары за свои концерты, исполняя цыганские романсы еще до знаменитых Вари Паниной и Надежды Плевицкой. Вначале она жила на содержании аристократа князя Долгорукова. В какой-то момент они расстались, и она решила, что Долгорукова должен сменить граф Орлов-Давыдов — депутат Государственной думы и масон. Загвоздка в том, что граф был женат и имел троих детей.

Тогда Пуарэ организовала у себя в доме на Фонтанке спиритический салон, куда приглашались известные медиумы, к примеру, знаменитый уроженец Австро-Венгрии Ян Гузик, мастер левитации, заставлявший рояль парить по комнате. А еще в этом салоне регулярно появлялись таинственные существа, которые в темноте дотрагивались до людей, и духи, которые рассказывали удивительные истории. Правда, большая часть этих историй сводилась к тому, что жена графа Орлова-Давыдова ему неверна, а есть более достойная, любящая его женщина. В итоге граф добился развода со своей супругой и стал жить с Марией Пуарэ, в конце концов женившись на ней (шафером на свадьбе был будущий глава Временного правительства Александр Керенский).

Затем привидения в доме Пуарэ стали говорить, что у Марии (ей к тому времени уже 51 год) от графа будет ребенок. Вроде бы так и произошло. Мальчик становился наследником огромного состояния Орлова-Давыдова. Однако сам граф и его близкие начали сомневаться — его ли это ребенок. Его брат сказал, что мальчик похож на предполагаемого отца, «как негр на китайца». Эта метафора так поразила Орлова-Давыдова, что он начал расследование, которое показало: Мария Пуарэ купила незаконнорожденного младенца, от которого пыталась избавиться настоящая мать. Состоялся суд, на котором все эти истории со спиритическими сеансами ярко представали в рассказах свидетелей. В итоге Марию, уже Орлову-Давыдову, стараниями адвоката Казаринова оправдали, однако ребенок был признан незаконнорожденным, и граф передал его в приют, куда внес 50 тысяч рублей на содержание мальчика.