Петербург, как и любой старый город, известен не только своими архитектурными шедеврами и памятными местами, но и жуткими историями. В середине октября самый знаменитый призрак города — дух Павла Первого из Инженерного замка — даже попал в список самых известных привидений России. Однако это далеко не единственный сверхъестественный «житель» города. В честь Хеллоуина «Собака.ru» попросила историков Петербурга Анну Сухорукову и Льва Лурье рассказать истории о других призраках города (один из них, оказывается, живет прямо в здании редакции!).
Призраки-императоры и призраки-революционеры
Анна Сухорукова: Петербургская история и климат породили многочисленные легенды о призраках в городе. И не все из них будут связаны с любовными историями. На улицах Петербурга можно встретить Петра I, в Зимнем дворце разгуливает призрак Николая I. Со времени XVIII века ходят легенды о первых строителях Петербурга, в Петропавловской крепости бродит призрак авантюристки княжны Таракановой.
Много фигур дам в белом и черном можно встретить в петербургских дворцах: в Аничковом дворце, который служил резиденцией наследников престола, разгуливала Белая дама, нашептывавшая что-то на ухо будущим императорам.
Появляются призраки и на местах казней – на Сытном рынке, на площади недалеко от Смольного собора, на Кронверке, где были казнены декабристы. В особо плохую погоду на бывшем Семеновском плацу (современная Пионерская площадь) видят призраки казненных перовомартовцев-цареубийц и других страдальцев. Правда, среди них не увидишь Софью Перовскую – она держит свою вахту призрака на набережной Екатерининского канала (ныне Грибоедова) все и машет белым платочком, давая сигнал террористам.
Призраки-отвергнутые возлюбленные
Анна Сухорукова: Естественно, ряд легенд связано с любовными историями — чаще всего самоубийцами были молодые девушки, бросавшиеся с мостов и в пролеты лестниц и из окон дворов-колодцев. Например, такое привидение живет около дома на Невском, 68.
Еще рассказывают о призраке девушки в угловом доме на пересечении Невского и Владимирского проспектов, где сегодня расположен ресторан «ПалкинЪ» (именно в этом доме сегодня находится редакция «Собака.ru»! — Прим. ред.).
Призраки-академики
Анна Сухорукова: Много рассказов о привидениях можно встретить в учебных заведениях. Чаще всего это призрак стенающего худого студента так и не сдавшего сессию, и теперь обреченного всю жизнь бродить по коридорам ВУЗа. Но наиболее яркая легенда о привидении в учебном заведении существует в Академии художеств на Васильевском острове.
Сами интерьеры здания – с длинными узкими коридорами, с почти готическими арками, не очень хорошим освещением, лестничными закоулками – ее отлично поддерживают. Но по этим коридорам бродит не студент, а первый ректор Академии и один из авторов самого здания Александр Кокоринов. По легенде, которая передается из уст в уста всеми поколениями студентов, Кокоринов повесился на чердаке Академии после посещения учебного заведения императрицей Екатериной II, которая рассердилась на ректора из-за испачканного о свежую краску платья. Правда, встреча с призраком Кокоринова не сулит для студента ничего плохого, – ну, кроме испуга! – чаще всего это значит, что предмет будет благополучно сдан.
Призраки-мошенники из дома Марии Пуарэ
Лев Лурье: Есть прекрасная история о монетизации привидений в дореволюционном Петербурге. Дело в том, что вся тема потустороннего мира была в конце имперской эпохи невероятно модной. Это пошло еще с 1870-х годов, со времен Федора Достоевского и Елены Блаватской. Не было аристократического дома, где не проходили бы спиритические сеансы, не было великого князя, который не вызывал бы духов предков, пытаясь выяснить, какая цена на зерно будет в следующем году или от чего умер его дедушка, герцог Гессенский.
Так вот, в разгар этой моды жила такая женщина, которую звали Мария Пуарэ, — она была известной артисткой, написала знаменитый романс «Я ехала домой». В свое время она получала довольно высокие гонорары за свои концерты, исполняя цыганские романсы еще до знаменитых Вари Паниной и Надежды Плевицкой. Вначале она жила на содержании аристократа князя Долгорукова. В какой-то момент они расстались, и она решила, что Долгорукова должен сменить граф Орлов-Давыдов — депутат Государственной думы и масон. Загвоздка в том, что граф был женат и имел троих детей.
Тогда Пуарэ организовала у себя в доме на Фонтанке спиритический салон, куда приглашались известные медиумы, к примеру, знаменитый уроженец Австро-Венгрии Ян Гузик, мастер левитации, заставлявший рояль парить по комнате. А еще в этом салоне регулярно появлялись таинственные существа, которые в темноте дотрагивались до людей, и духи, которые рассказывали удивительные истории. Правда, большая часть этих историй сводилась к тому, что жена графа Орлова-Давыдова ему неверна, а есть более достойная, любящая его женщина. В итоге граф добился развода со своей супругой и стал жить с Марией Пуарэ, в конце концов женившись на ней (шафером на свадьбе был будущий глава Временного правительства Александр Керенский).
Затем привидения в доме Пуарэ стали говорить, что у Марии (ей к тому времени уже 51 год) от графа будет ребенок. Вроде бы так и произошло. Мальчик становился наследником огромного состояния Орлова-Давыдова. Однако сам граф и его близкие начали сомневаться — его ли это ребенок. Его брат сказал, что мальчик похож на предполагаемого отца, «как негр на китайца». Эта метафора так поразила Орлова-Давыдова, что он начал расследование, которое показало: Мария Пуарэ купила незаконнорожденного младенца, от которого пыталась избавиться настоящая мать. Состоялся суд, на котором все эти истории со спиритическими сеансами ярко представали в рассказах свидетелей. В итоге Марию, уже Орлову-Давыдову, стараниями адвоката Казаринова оправдали, однако ребенок был признан незаконнорожденным, и граф передал его в приют, куда внес 50 тысяч рублей на содержание мальчика.
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