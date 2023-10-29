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Гололедица сохранится: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 октября, город будет ощущать влияние гребня антициклона. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся прояснения, в Петербурге существенных осадков не ожидается, а вот по области небольшой снег, с мокрым снегом местами ещё пройдут. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Telia / Shutterstock.com

«Температура воздуха 0…+2 градуса, по области -2…+3. Ветер северо-западный с переходом во второй половине дня на юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник временами снег и около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 октября, облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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