«Временный снежный покров»: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха 0…+2 градуса, по области -2…+3. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье ночью местами снег, днем без существенных осадков и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 октября, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем около 0. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.