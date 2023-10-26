На Дворцовой площади начнут монтировать горку для зимних катаний с середины ноября

Высота горки составит 8 метров. Ее смонтируют на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Работы должны стартовать с 13 ноября. Прокатиться на аттракционе можно будет с 9 декабря по 8 января — в течение работы Рождественской ярмарки на Дворцовой.

Кроме того, на Дворцовой установят элементы новогоднего оформления и стилизованные торговые павильоны с сувенирами. Заказчик и одновременно производителем работ выступает СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».