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На Дворцовой площади начнут монтировать горку для зимних катаний с середины ноября

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ГАТИ согласовал первую площадку для проведения новогодних праздников в Петербурге. На участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом не только появится горка, но и новогоднее оформление с павильонами.

Denis.Vostrikov / Shutterstock.com

Высота горки составит 8 метров. Ее смонтируют на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Работы должны стартовать с 13 ноября. Прокатиться на аттракционе можно будет с 9 декабря по 8 января — в течение работы Рождественской ярмарки на Дворцовой.

Кроме того, на Дворцовой установят элементы новогоднего оформления и стилизованные торговые павильоны с сувенирами. Заказчик и одновременно производителем работ выступает СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».

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