Расклады таро от фандрайзера, мастер-классы и благотворительность: в Нормальном месте готовятся к празднованию Хэллоуина

В этом году команда проекта проведет платный кинопоказ и мастер-классы по лепке и от благотворительного фонда «Анна помогает». Все собранные деньги пойдут на развитие Нормального места и оплату работы людей с ментальными особенностями, которые будут проводить мастер-классы. Записаться на активности можно тут, а посещение основного мероприятия — бесплатно.

Праздник пройдет 29 октября, с 15:00 до 20:00 в Нормальном месте (Кожевенная линия, 34А).

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