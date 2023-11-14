Исаакиевский собор, здания Музея городской скульптуры: на что претендовала РПЦ в Петербурге

Исаакиевский собор

Статус: не передан РПЦ

Власти Петербурга дважды отказывали Русской православной церкви (РПЦ) в передаче Исаакиевского собора — сначала в 2015-м, затем в 2016 году. Причина — Смольный опасался, что при переходе объекта к РПЦ городу придется взять собор на баланс, что создаст дополнительные финансовые нагрузки. По данным РБК, музей «Исаакиевский собор» отчислял ежегодно до 70 млн рублей в местный бюджет. В случае передачи собора в пользование епархии все расходы по его содержанию, реставрации и охране легли бы на собственника — администрацию Петербурга, что могло бы повлечь сокращение финансирования «других социально значимых проектов и программ».

В 2017 году Исаакиевский собор решили все-таки передать епархии, но сохранить за ним музейные функции. Тогда же в Петербурге прошла целая серия митингов за здание по проекту архитектора Огюста Монферрана. В 2019 году Александр Беглов заявлял, что между церковью, администрацией музея и городом есть договоренность о проведении служб. Тогда же СМИ сообщали: «вопрос передачи Исаакиевского собора больше не стоит на повестке дня» — власти не стали передавать собор. Сегодня Исаакиевский собор по-прежнему является музеем.