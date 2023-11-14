Исаакиевский собор, здания Музея городской скульптуры: на что претендовала РПЦ в Петербурге

В ноябре Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви (РПЦ) попросила отдать ей здания Городской психиатрической больницы № 6 на набережной Обводного канала. В конце лета власти передали РПЦ Благовещенскую усыпальницу. За 13 лет церковь получила около 90 зданий в Петербурге. «Собака.ru» вспомнила одни из самых обсуждаемых прецендентов и узнала у архитектурного критика, автора телеграм-канала «Город, говори» Марии Элькиной, как реституция может влиять на город.
Исаакиевский собор
Статус: не передан РПЦ
Власти Петербурга дважды отказывали Русской православной церкви (РПЦ) в передаче Исаакиевского собора — сначала в 2015-м, затем в 2016 году. Причина — Смольный опасался, что при переходе объекта к РПЦ городу придется взять собор на баланс, что создаст дополнительные финансовые нагрузки. По данным РБК, музей «Исаакиевский собор» отчислял ежегодно до 70 млн рублей в местный бюджет. В случае передачи собора в пользование епархии все расходы по его содержанию, реставрации и охране легли бы на собственника — администрацию Петербурга, что могло бы повлечь сокращение финансирования «других социально значимых проектов и программ».
В 2017 году Исаакиевский собор решили все-таки передать епархии, но сохранить за ним музейные функции. Тогда же в Петербурге прошла целая серия митингов за здание по проекту архитектора Огюста Монферрана. В 2019 году Александр Беглов заявлял, что между церковью, администрацией музея и городом есть договоренность о проведении служб. Тогда же СМИ сообщали: «вопрос передачи Исаакиевского собора больше не стоит на повестке дня» — власти не стали передавать собор. Сегодня Исаакиевский собор по-прежнему является музеем.
Российский государственный музей Арктики и Антарктики
Статус: не передана РПЦ
Никольская церковь была передана музею Арктики и Антарктики в 1933 году, спустя два года после того, как советские власти закрыли церковный приход. В 2015 году РПЦ запросила право на безвозмездное использование здание на 49 лет. Росимущество отклонило заявку из-за «отсутствия охранного обязательства и гарантий возможности содержания здания храма». Против передачи здания высказывался на тот момент директор музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский, который вскоре покинул пост.
Ризница-часовня Спаса-на-Крови
Статус: не передана РПЦ
В 2016 году митрополит Варсонофий попросил премьер-министра Дмитрия Медведева передать РПЦ храм Спас-на-Крови, чтобы «возобновить полноценную богослужебную и приходскую деятельность, которая ограничена из-за светского характера зданий». Он отметил: епархия готова организовать экскурсионную работу в соборе. Но история не получила продолжения. Через четыре года в публичном поле снова об этом заговорили. В комитете имущественных отношений (КИО) тогда уточнили: речь идет только о ризнице-часовне храма (помещении для хранения церковной утвари) на набережной канала Грибоедова, 2А, литера Л, напротив храма, по другую сторону от Ново-Конюшенного моста.
В КИО заявили: обращение епархии нельзя считать официальной заявкой. Вопрос о передаче здания религиозной организации рассмотрят, только если РПЦ предоставит пакет документов, доказывающий принадлежность ризницы к религиозному имуществу. Позже пресс-секретарь епархии Наталья Родоманова подтвердила: официальную заявку на передачу храма не подавали и в ближайшее время делать это не планировали.
Смольный собор
Статус: передан РПЦ
Здание Смольного собора было возведено по проекту архитектора Бартоломео Растрелли и освящено в 1835 году. С 1922 по 1989 год храм был закрыт. На правах музея объект входил в состав комплекса «Исаакиевский собор», в 2016 году его передали РПЦ.
Сампсониевский собор
Статус: передан РПЦ
Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в честь победы русских войск в Полтавской битве. В советское время православный приход прекратил работу, а позже здание вошло в музейный комплекс «Исаакиевский собор». В 2016 году объект передали в безвозмездное пользование петербургской епархии на 49 лет.
Здание Российской национальной библиотеки
Статус: передано РПЦ
В 2017 году Духовная академия попросила передать ей в пользование здание РНБ на набережной Обводного канала, 11А — там «Публичка» содержала свой обменный фонд: хранила дублеты — издания, которые библиотека получила в большем количестве, чем требуется читателям. В 2018 году здание передали РПЦ.
Здания Музея городской скульптуры
Статус: частично передали РПЦ
В октябре 2020 года РПЦ попросила губернатора Александра Беглова передать ей шесть зданий Александро-Невской лавры, которые занимает музей городской скульптуры: три церкви, богадельня, певческий корпус и жилой дом. Причина — «восстановление исторической территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры». В КИО отметили: помещения на первом этаже Благовещенской церкви, где находятся захоронения сына и сестры Петра I, полководца Александра Суворова, передавать не будут, так как места погребения по закону могут быть только государственными или муниципальными. В марте 2021 года власти передали РПЦ помещения на втором этаже Благовещенской церкви, остальные запрашиваемые она не получила. Музей городской скульптуры переехал в здание на Невском, 19.
В середине августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил передать Благовещенскую усыпальницу в ведение Русской православной церкви (РПЦ), так как она «является нижним храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви». Вскоре власти ее официально передали РПЦ в безвозмездное пользование на 100 лет.
Здание РАНХиГС
Статус: решили передать РПЦ, но университет пока не покинул здание
В ноябре 2022 года РПЦ обратилась к главе петербургского комитета имущественных отношений с просьбой передать в собственность Крестовоздвиженского Казачьего собора часть здания на улице Черняховского, 6\10, где с девяностых находится Факультет социальных технологий РАНХиГС. Студенты Президентской академии, в свою очередь, попросили патриарха Кирилла, чтобы факультет не выселяли, пока для него не будет найдено подходящее здание для переезда. Позже вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил: университет останется на месте в течение пяти лет после передачи объекта РПЦ, то есть до тех пор пока ему не найдут новое здание.
Здание городской психиатрической больницы № 6
Статус: не передано РПЦ
В ноябре Санкт-Петербургская духовная академия РПЦ подала в комитет имущественных отношений (КИО) заявку на передачу ей здания Городской психиатрической больницы № 6 на набережной Обводного канала, 9, лит. И — бывшее Александро–Невское Антониевское духовное училище на Монастырском острове, где расположена Александро–Невская лавра.
Еще в 2020 году петербургская епархия РПЦ заявляла, что хочет получить в свое ведение весь Монастырский остров, на территории которого расположены Александро-Невская лавра, Духовная академия и еще несколько объектов, связанных с церковью. Тогда эта история продолжения не получила.
Мария Элькина
Архитектурный критик, автор телеграм-канала «Город, говори»:
«В 2010 году мы приняли закон о церковной реституции и имеем неоднозначные последствия. Позитивные заключаются в том, что храмы становятся общедоступными. Кроме того, большое количество зданий, некогда принадлежавших РПЦ, не могло бы функционировать иначе.
Негативные последствия я бы разделила на три категории. Первая — мы пытаемся передать церкви в том числе те здания, которые уже довольно удачно интегрированы в городскую жизнь: Исаакиевский собор, Музей городской скульптуры. Вторая проблема заключается в том, что у РПЦ довольно часто нет ресурсов на сохранение архитектурного наследия, поэтому здания приходят в упадок. В Италии, например, если церковь не может заботиться о каком-то памятнике достойно, она от него отказывается добровольно. В России связка “собственность = ответственность” в принципе не очень хорошо работает. Третья — доступность церквей для города. С одной стороны изъятие советской властью, тем более снос храмов, был ужасным, с другой — СССР привил городам светскую логику отношения к пространствам — и это несомненный плюс. Особенно для Петербурга, существующего на стыке культур, открытость религиозных, в том числе культурных, пространств, очень важна. У Никольского собора много лет был закрыт вход через Никольский сад, а сейчас его временно открыли, потому что реставрируют колокольню. Мне кажется, когда мы передаем ценные памятники архитектуры, обязательным условием должна быть доступность. Можно взымать плату за вход на территорию, но от ощущения полицейщины хотелось бы избавиться. В этом смысле для нас положительными примерами могут быть Анненкирхе или Владимирский собор на Петроградской стороне».
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