Новые правила банкротства физлиц и бесплатные дни в музеях: что изменится для петербуржцев в ноябре

Открытие библиотеки «Нота», платная парковка и «Арктическая ипотека»: «Собака.ru» рассказывает о том, какие нововведения нас ждут в новом месяце.
Праздничные дни
С 4 по 6 ноября россияне отдыхают из-за Дня народного единства.
Изменения в законе об ипотеке
С 1 ноября начинает действовать «Арктическая ипотека». По условиям этой льготной программы, на приобретение жилья в арктической зоне (в Мурманской области, арктической части Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области, а также в Ненецком автономном округе — всего 131 населенный пункт) можно взять кредит по ставке 2% годовых. Получить его могут семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет, а также врачи и учителя, если они не меньше пяти лет проработали в Арктике, или граждане, переселившиеся в эту зону из Украины.
Банкротство физлиц
С 3 ноября граждане смогут претендовать на внесудебное банкротство, если их задолженность составляет от 25 тысяч до млн рублей (раньше эти границы находились на уровне от 50 до 500 тысяч рублей).Также вдвое сократили срок, после которого можно снова подавать на банкротство — он составляет 10 лет.
Повышение пенсий
С 1 ноября автоматическую прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым в прошлом месяце исполнилось 80 лет. Также прибавку в размере 7567 рублей 33 копейки начислят россиянам, имеющим I группу инвалидности. Индексация пенсий ждет пожилых, кто выйдя на пенсию, продолжали работать и уволились три месяца назад.
Новые требования к автомобилям
С 1 ноября обязательным наличие в автомобилях антиблокировочной системы тормозов (ABS) — предотвращает заклинивание колес при торможении, обеспечивая устойчивость машин в сложных условиях.
Открытие библиотеки «Нота»
В ноябре на месте детской библиотеки №1 в Красногвардейском районе откроют библиотечно-культурный центр «Нота». Пространство поделят на тематические зоны: музыкальная (с нотным фондом и музыкальной литературой), поэтический, печатный и родительский (можно приходить с маленькими детьми) коворкинги, зал искусств с VR-оборудованием. Библиотека будет полностью автоматизированной. Посетители смогут сами записывать на себя книги на станции книговыдачи с помощью системы распознавания лиц. Автором архитектурной концепции библиотеки «Нота» стало бюро Serious Project во главе с Григорием Писаренко.
Велоконцепция
В ноябре Смольный представит разработанную велоконцепцию. Там пропишут основные направления будущих маршрутов с указанием необходимых велодорожек и велополос, представят прогноз трафика движения и предложения по интеграции велосипедных маршрутов в общую систему пассажирского транспорта. Документ по развитию инфраструктуры рассчитан до 2030 года.
Бесплатные дни в музеях Петербурга
С 16 по 18 ноября — в дни проведения Культурного форума — в 39 музеев можно попасть бесплатно. Среди институций — Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей театрального и музыкального искусства. Чтобы присоединиться к программе нужно зарегистрироваться на сайте с 1 октября по 16 ноября и скачать в личном кабинете бесплатный электронный билет.
Платная парковка на Васильевском острове
С 1 ноября на Васильевском острове заработает платная парковка. Она появится на 118 улицах, включая Наличную. На намывных территориях платной парковки не будет.
Дополнительные поезда из Петербурга в Минск
В ноябрьские праздники из Петербурга в Минск пустят дополнительные поезда. С Витебского вокзала состав отправится в путь 4 ноября в 21:46 и прибудет в Минск в 13:01 5 ноября. Следующий рейс из Петербурга назначен на 20:13 6 ноября — он должен прибыть в Минск в 10:20 следующего дня.
Из Минска в Петербург можно уехать 5 и 7 ноября — оба поезда отправляются из столицы Беларуси в 19:03. На Витебский вокзал они прибудут в 08:53 6 и 7 ноября соответственно.
Новое общественное пространство на Южной дороге
К 15 ноября на набережной Малой Невки обустроят променад для прогулок, высадят деревья, кустарники и живые изгороди. Автором архитектурной концепции стало бюро «Нескучный сад».
Новая велодорожка в Невском районе
На нечетной стороне улицы Коллонтай от пересечения с Дальневосточным проспектом до пересечения с проспектом Солидарности до конца ноября планируют открыть новый веломаршрут, протяженность которого составит 3,1 км.
Комментарии (0)