Новые правила банкротства физлиц и бесплатные дни в музеях: что изменится для петербуржцев в ноябре

Дополнительные поезда из Петербурга в Минск

В ноябрьские праздники из Петербурга в Минск пустят дополнительные поезда. С Витебского вокзала состав отправится в путь 4 ноября в 21:46 и прибудет в Минск в 13:01 5 ноября. Следующий рейс из Петербурга назначен на 20:13 6 ноября — он должен прибыть в Минск в 10:20 следующего дня.

Из Минска в Петербург можно уехать 5 и 7 ноября — оба поезда отправляются из столицы Беларуси в 19:03. На Витебский вокзал они прибудут в 08:53 6 и 7 ноября соответственно.