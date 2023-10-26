Первая благотворительная клиника в Петербурге, новая библиотека на Охте и другие открытия октября

Первый в России университетский центр цифрового спорта, обновленный Горыныч на Васильевском острове и сад в Красногвардейском районе: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения в городе произошли в этом месяце.
Благотворительная клиника
Балтийская, 36/9
В конце месяца, 30 октября, проект «Благотворительная больница» официально открывает бесплатную клинику, где волонтеры-медики смогут оказать медицинскую помощь бездомным, беженцам, людям без документов и гражданства. Вести прием будут семейный врач, терапевт и травматолог, гинеколог и раз в месяц — разные узкие специалисты из ведущих медицинских клиник Петербурга. Здесь можно выполнить УЗИ, ЭКГ и простые диагностические тесты. В день учреждение сможет осмотреть 50 пациентов: бездомных, эмигрантов, людей без документов и гражданства, всех тех, кто ограничен в своих возможностях в силу трудных жизненных ситуаций, социального статуса.
«Сфера»
Лагода, 7 (ЖК Охта хаус)
В Красногвардейском районе открыли новую библиотеку «Сфера» с минималистичными интерьерами. Пространство разделено на три части: событийный и мультимедийный центр, зона семейного отдыха и коворкинг. Есть автоматизированная система хранения и возврата книг с доступом по читательскому билету, карте петербуржца или идентификацией по лицу.
«Времена года»
Шоссе Революции, 87
Новый сад открыли в Красногвардейском районе. Территорию поделили на зеленую, прогулочную и рекреационную зоны. В прогулочной зоне оборудовали пешеходные дорожки, на набережной реки Лубья — смотровые площадки. В зоне отдыха установили навесы и скамейки. Высадили новые деревья и кустарники. Новое общественное пространство легко узнать благодаря синему асфальту.
Фиджитал-центр «Берлога»
В петербургском Политехе открыли первый в России университетский центр цифрового спорта, на базе которого будут готовить сборные команды к отборочным состязаниям на Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» и другим фиджитал-соревнованиям. В пространстве есть игровые компьютеры, автосимуляторы, системы виртуальной реальности, игровые консоли, а также студия трансляций, где будет проходить курс повышения квалификации «Комментатор спортивно-массовых событий в фиджитал-спорте».
Кроме того, Политех стал первым и единственным вузом в России, запустившим практическую фиджитал-физкультуру для студентов. Половина занятий посвящены гимнастике, легкой атлетике, физ.подготовке, стритболу, мини-футболу, подвижным играм и выполнению норм ГТО. Другая половина — обучению технике и тактике игр на компьютерах, консолях, автосимуляторах и системах виртуальной реальности.
Детская площадка «Дракон»
8-я линия Васильевского острова, 23
Волонтеры из проекта «Сохраненная культура» и активистка Анастасия Фисенко отреставрировали скульптуру трехголового дракона на детской площадке на Васильевском острове: восстановили часть челюсти и заделали дыру в боку. Горыныча создал в 1980-е ленинградский художник-самоучка Владимир Трубаков. Дракона пытались восстановить еще в нулевых — художник Алексей Ган воссоздал левую голову, а затем Стас Багс во время ежегодной акции «День Тома Сойера» подкрасил чудищу глаза и пасть.
Памп-трек
На пересечении улиц Оптиков и Планерной
В Приморском районе открыли памп-трек — спортивную площадку для занятий вело- и роллер-спортом. Это инициативу петербуржца, победителя направления «Обустройство» в проекте «Твой бюджет – 2020» Дмитрию Челнокову.
Сквер Раисы Штрейс
Пулковское шоссе, 20-36
На юге города открыли благоустроенный сквер, названный в честь Героя Социалистического труда, руководителя производственного объединения «Лето» Раисы Штрейс. В пространстве установили скульптуры стрекозы, скамейки-листья и разноцветные навесы, обустроили детскую и спортивную площадки, столы для настольных игр и пикников, велотренажеры и лавочки с педалями.
Двор 759
Кожевенная линия, 34А
В Исткабеле (проекте «Севкабель Порта») сделали стену-галерею паблик арта «Двор 759». Куратором проекта стал Денис Фабрика, а первой участницей — художница Ульяна Полоз. Ее работа посвящена образу читающего человека, цепляющемуся за возможность раствориться в событиях и информации, чтобы отвлечься и прочувствовать жизнь героев страниц, сопричастность к чему-то актуальному и глобальному. Каждые два месяца работы будут меняться. Кроме того, обещают приглашать иногородних художников.
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