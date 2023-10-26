Первая благотворительная клиника в Петербурге, новая библиотека на Охте и другие открытия октября

Фиджитал-центр «Берлога»

В петербургском Политехе открыли первый в России университетский центр цифрового спорта, на базе которого будут готовить сборные команды к отборочным состязаниям на Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» и другим фиджитал-соревнованиям. В пространстве есть игровые компьютеры, автосимуляторы, системы виртуальной реальности, игровые консоли, а также студия трансляций, где будет проходить курс повышения квалификации «Комментатор спортивно-массовых событий в фиджитал-спорте».

Кроме того, Политех стал первым и единственным вузом в России, запустившим практическую фиджитал-физкультуру для студентов. Половина занятий посвящены гимнастике, легкой атлетике, физ.подготовке, стритболу, мини-футболу, подвижным играм и выполнению норм ГТО. Другая половина — обучению технике и тактике игр на компьютерах, консолях, автосимуляторах и системах виртуальной реальности.