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В ожидании теплого фронта: рассказываем какой будет погода в Петербурге в воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 октября, на синоптические условия в городе окажет влияние приближающийся с юго-запада тёплый атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе преимущественно облачно, местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе.

Alina Zamogilnykh / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, по области 0…+5. Ветер восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие осадки, преимущественно дожди и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября, облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.

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