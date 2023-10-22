В ожидании теплого фронта: рассказываем какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Температура воздуха +2…+4 градуса, по области 0…+5. Ветер восточный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник небольшие осадки, преимущественно дожди и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября, облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.