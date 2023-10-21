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Октябрьские холода: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 октября, синоптическую ситуацию в атмосфере над городом сформирует западная периферия скандинавского антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, вероятность осадков будет близка к нулю, а температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений.

witaya ratanasirikulchai / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, по области 0…+6. Ветер юго-восточный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков, ночью небольшой мороз, днем +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 октября, облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление будет понижаться.

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