Анненкирхе пытается получить помещения под благотворительный фонд. Раньше там был приют и Сиротский дом

Сейчас помещения находятся в собственности Петербурга и уже долгие годы пустуют. Церковь рассчитывала получить данные помещения на основании Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Тогда чиновники из администрации города ответили отказом.

В апреле 2023 года представители Анненкирхе снова предприняли попытку получить помещения. Однако в ответном письме было сказано, что помещения не могут быть переданы церкви, так как уже принято решение провести аукционы на право заключения договоров аренды по этим объектам. Церкви было предложено принять участие в аукционах на общих основаниях.

«Мы были готовы участвовать в аукционах и в случае победы платить аренду за эти помещения. Однако выяснилось, что в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.07.2019 № 127-р, аукцион проводится только среди физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в Санкт-Петербурге, субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. То есть у религиозных и некоммерческих организаций нет возможности принять участие в аукционе», — рассказали «Собака.ru» представители Анненкирхе.

По одному из помещений на Кирочной улице уже провели аукцион, и его передали другой организации.

«Таким образом, церковь св. Анны не имеет никакой возможности получить помещения, которые исторически принадлежали церкви и положены ей по закону. Мы намерены подавать в суд на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и бороться за оба объекта», — отметили в церкви.

В Анненкирхе также добавили, что церкви нужны новые помещения для проведения просветительских лекций и занятий воскресной школы. Особенно остро встанет вопрос, когда начнется реставрация основного здания церкви. Планировалось, что в одном из помещений должен был располагаться благотворительный фонд, который бы снабжал одеждой и другими вещами нуждающихся жителей города и области.