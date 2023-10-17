«Ночлежка» объявила сбор аптечек для бездомных в Петербурге и Москве

Благотворительный фонд помощи бездомным людям собирает безрецептурные препараты и перевязочные средства.
«Люди, которые приходят к стоянкам Ночного автобуса, часто нуждаются в доврачебной помощи. В проектах «Ночлежки» ее оказывает независимая команда волонтеров-медиков. Чтобы эта помощь была возможной, мы пополняем запасы безрецептурных и перевязочных средств», — рассказали в команде «Ночлежки».
Вот что собирают:
- Стерильные и нестерильные бинты от 5 метров и длиннее;
- Стерильные марлевые салфетки разных размеров;
- Бактерицидные пластыри (размеры 2х7, 6х10);
- Йод и зеленка;
- Перекись водорода 3% и хлоргексидин;
- Обезболивающие препараты: кетопрофен, цитрамон, ибупрофен, диклофенак, нимесулид, мелоксикам;
- Смекта и омепразол;
- Эналаприл, 5 и 10 мг;
- Заживляющие и противовоспалительные мази: левометил, левосин, офломелид, диклофенак натрия;
- Средства от простуды: капли в нос на основе ксилометазолина, нафтизин, порошки от простуды;
- Таблетки для рассасывания от боли в горле;
- Мукалтин, амброксол, АЦЦ 600 мг.
Команда фонда также просит проверять сроки годности препаратов, чтобы ими было безопасно пользоваться. Приносить медикаменты можно или в пункты «Ночлежки» в Москве и Петербурге, или заказывать доставку курьером.
- Петербург: Боровая, 112Б (вход с Расстанной, 1), каждый день с 10:00 до 22:00. Номер дежурных +7 911 762 91 54
- Москва: Бумажный проезд, 2/2 стр. 6, каждый день с 10:00 до 21:00. Номер дежурных +7 985 631 96 64
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