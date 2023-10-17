«Ночлежка» объявила сбор аптечек для бездомных в Петербурге и Москве

«Люди, которые приходят к стоянкам Ночного автобуса, часто нуждаются в доврачебной помощи. В проектах «Ночлежки» ее оказывает независимая команда волонтеров-медиков. Чтобы эта помощь была возможной, мы пополняем запасы безрецептурных и перевязочных средств», — рассказали в команде «Ночлежки».

Вот что собирают:

Стерильные и нестерильные бинты от 5 метров и длиннее;

Стерильные марлевые салфетки разных размеров;

Бактерицидные пластыри (размеры 2х7, 6х10);

Йод и зеленка;

Перекись водорода 3% и хлоргексидин;

Обезболивающие препараты: кетопрофен, цитрамон, ибупрофен, диклофенак, нимесулид, мелоксикам;

Смекта и омепразол;

Эналаприл, 5 и 10 мг;

Заживляющие и противовоспалительные мази: левометил, левосин, офломелид, диклофенак натрия;

Средства от простуды: капли в нос на основе ксилометазолина, нафтизин, порошки от простуды;

Таблетки для рассасывания от боли в горле;

Мукалтин, амброксол, АЦЦ 600 мг.

Команда фонда также просит проверять сроки годности препаратов, чтобы ими было безопасно пользоваться. Приносить медикаменты можно или в пункты «Ночлежки» в Москве и Петербурге, или заказывать доставку курьером.