18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Скончался директор петербургского музея Ахматовой Борис Архаров

Поделиться:

Ему было 55 лет. При его участии создавались радио «Фонтанный дом», проект «Шереметевский квартал» Музея Анны Ахматовой.

Фото: социальные сети Музея Ахматовой

О смерти Бориса Архарова сообщили в самом музее: «В нашем музее большое горе. Сегодня утром не стало Бориса Анатольевича Архарова, нашего директора. Ему было 55 лет. Из них 12 он жил музеем». Он скончался сегодня утром. Директор музея Ахматовой был инициатором и автором многих проектов. При его участии создавались радио «Фонтанный дом», проект «Шереметевский квартал» Музея Анны Ахматовой, Музея театрального и музыкального искусства и театра «На Литейном». Также Архаров принимал активное участие в создании музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

Соболезнования близким и коллегам Бориса Архарова выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Бориса Анатольевича любили и уважали коллеги. Он был отзывчивым, жизнелюбивым, очень энергичным и деятельным человеком», — говорится в послании губернатора.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: