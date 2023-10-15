Скончался директор петербургского музея Ахматовой Борис Архаров

О смерти Бориса Архарова сообщили в самом музее: «В нашем музее большое горе. Сегодня утром не стало Бориса Анатольевича Архарова, нашего директора. Ему было 55 лет. Из них 12 он жил музеем». Он скончался сегодня утром. Директор музея Ахматовой был инициатором и автором многих проектов. При его участии создавались радио «Фонтанный дом», проект «Шереметевский квартал» Музея Анны Ахматовой, Музея театрального и музыкального искусства и театра «На Литейном». Также Архаров принимал активное участие в создании музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

Соболезнования близким и коллегам Бориса Архарова выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. «Бориса Анатольевича любили и уважали коллеги. Он был отзывчивым, жизнелюбивым, очень энергичным и деятельным человеком», — говорится в послании губернатора.