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Снова дождь и ветер: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 октября, город будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над Кольским полуостровом. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

«Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер западный 5–10 метров в секунду, с порывами до 15-20, на побережье до 20-25, стихать ветер будет только в вечерние часы. Атмосферное давление будет расти составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8. Атмосферное давление будет повышаться.

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