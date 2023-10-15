Снова дождь и ветер: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

«Температура воздуха +9…+11 градусов, по области +7…+12. Ветер западный 5–10 метров в секунду, с порывами до 15-20, на побережье до 20-25, стихать ветер будет только в вечерние часы. Атмосферное давление будет расти составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди и +6…+8», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 октября, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8. Атмосферное давление будет повышаться.