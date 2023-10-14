Дождь и ветер с теплом: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, вечером показания барометров начнут повышаться. В воскресенье кратковременные дожди, ветрено и похолодает до +9…+11°», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 октября, облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +9...+11. Атмосферное давление существенно не изменится.