Первый снег и температура ниже нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +3…+5 градусов, по области +1…+6. Ветер северный 5–10 метров в секунду, с порывами до 10-15. Атмосферное давление будет активно расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди с мокрым снегом и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 октября, небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6. Атмосферное давление будет повышаться.