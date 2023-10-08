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Первый снег и температура ниже нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 октября, город будет ощущать влияние тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а температурный фон ожидается на 2-3° ниже климатической нормы.

Anatoly Vartanov/shutterstock

«Температура воздуха +3…+5 градусов, по области +1…+6. Ветер северный 5–10 метров в секунду, с порывами до 10-15. Атмосферное давление будет активно расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди с мокрым снегом и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 октября, небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6. Атмосферное давление будет повышаться.

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