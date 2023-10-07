В Петербурге установят памятные таблички деятелям искусства и науки

Так, на фасаде одного из корпусов СПбГУ появился памятный знак в честь филолога-ираниста Михаила Боголюбова. Ученый 60 лет работал в университете и внёс большой вклад в востоковедческую науку.

На фасаде дома №14 по Новочеркасскому проспекту установят мемориальную доску конструктору, заслуженному создателю космической техники Вячеславу Арефьеву. Здесь инженер прожил 54 года. Другой конструктор, создатель первого в мире атомного ледокола «Ленин», Василий Неганов 30 лет прожил по адресу: переулок Гривцова, 26. Там центральное конструкторское бюро "Айсберг" и предложило увековечить память доктора технических наук.

Мариинский театр предложил установить памятную доску в честь артистки балета и педагога Инны Зубковской появится на набережной реки Фонтанки, 56, где деятельница искусства прожила 26 лет. На стене дома №17 на Каменноостровском проспекте откроют памятник кинорежиссеру Виталию Мельникову. В этом доме он жил 20 лет.

В начале сентября С Дома специалистов в Петербурге исчезли таблички с именами репрессированных жильцов. Здание на Лесном проспекте лишилось 34 табличек с именами жертв Большого террора, которые установили в рамках акции «Последний адрес».