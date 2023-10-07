Циклон «Патрик» принесет дождь и ветер: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 октября, город окажется под влиянием центральной части очередного активного североатлантического циклона, названного европейскими метеорологами «Патрик». Он сделает погоду в регионе облачной и ветреной, вызовет дожди, местами сильные, а на востоке области переходящие в мокрый снег. За сутки в регионе может выпасть около трети от месячной нормы октября.
«Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5–10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. В воскресенье дожди с мокрым снегом и +4…+6 градусов», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября, осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в отдельных районах сильные. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +4...+6. Атмосферное давление будет повышаться.
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