Циклон «Патрик» принесет дождь и ветер: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +8…+10 градусов, по области +6…+11. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5–10 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы. В воскресенье дожди с мокрым снегом и +4…+6 градусов», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 октября, осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в отдельных районах сильные. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +4...+6. Атмосферное давление будет повышаться.