В ДК Кирова пройдет «Фестиваль всего французского» — с лекциями о культуре, разговорным ателье и гастрономией

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, «Фестиваль всего французского» откроет французскую культуру и гастрономию с новой стороны. Помимо багетов и круассанов от ремесленной пекарни Hobz, закусок O’Petit и вина, здесь можно будет найти козьи сыры La Varenne Bio, а также террины, риеты и муссы по рецептам бабушки французского шефа Марсиаля Лапланша. За сладости отвечают Madeleines et compagnie и Chocolatier Munger.

С утра до вечера стилист фестиваля будет делать парижские прически и макияж, а локальные марки дополнят образы одеждой и аксессуарами. Французские книги и комиксы представят издательства Ad marginem, no kidding press и «Питер», а также магазин комиксов «28». Библиотека имени Лермонтова привезет на фестиваль целый читальный зал — с зоной для обмена книгами и учебниками, где можно почитать книги и комиксы, быстро оформив читательский билет. В лектории фестиваля пройдут лекции о современной французской культуре: от кино, вина и шоппинга до цирка и отношения к смерти.

Попрактиковать французский можно на разговорных ателье или спид-дейтинге — для участников с разным уровнем знания языка организаторы приготовили карточки с вопросами. На табло проекта «ФранШуша» — главных идеологов фестиваля — на один день откроется доступ к их сообществу, где за 15 минут можно будет выучить что-нибудь новое и сразу получить обратную связь от педагогов. Настольные игры на французском привезет Московский клуб франкофонов. Для детей на фестивале пройдут мастер-классы по комиксам, открытые уроки французского и нескучный квиз о науке.

Завершится «Фестиваль всего французского» танцами под бретонскую музыку — перед их началом все желающие смогут разучить простые базовые движения на мастер-классе.

«Фестиваль всего французского» пройдет 14 октября в ДК Кирова, подробности программы можно найти здесь. Вход свободный.

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