Сентябрь 2023-го стал самым жарким в истории! Чего ждать от октября и ноября? Будем ли мокнуть под дождем в Новый год?

Самый жаркий в истории наблюдений сентябрь быстро сменился в Петербурге похолоданием. Северный циклон принес с собой дожди и штормовой ветер, однако скоро погода вновь переменится! Окончательно ли ушло лето? Ждать ли аномально теплых октября и ноября? Будем ли мы встречать Новый год под дождем? И превратится ли сентябрь в еще один летний месяц? На все эти вопросы «Собака.ru» ответил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Сентябрь 2023-го оказался аномально теплым. Чего ждать от остальной осени?
Прямо сейчас идет активизация циклонов, которые будут приходить в город в ближайшие дни: 7 и 12 октября. Это уже настоящие штормовые циклоны, которые приносят с собой много дождя и ветра. Они же несут с собой похолодание, что создает перспективы для первого снега. Конечно, речь об образовании снежного покрова не идет, но первые снежинки могут быть заметны уже 7–9 числа.
Циклоны будут приходить в город и дальше, но при этом некоторые из них принесут и очень теплые воздушные массы, так что температура даже до +15 градусов в городе еще будет наблюдаться, а потом ей на смену будут приходить новые похолодания. Такие перепады для нас вполне закономерны и будут наблюдаться как в октябре, так и в ноябре.
В целом наш прогноз, составленный на октябрь, говорит, что месяц будет все еще немножко теплее нормы — в среднем на 1–1,5 градуса. В ноябре температура, вероятно, тоже будет чуть-чуть выше нормы, но уже ближе к ней. А это значит, что в этом месяце вполне возможен переход ниже 0 градусов. То есть мы окажемся в нормальном для нашего климата предзимье с частым мокрым снегом, даже образованием временного снежного покрова.
Но поскольку средняя температура ожидается все же самую малость выше нормы, то и в ноябре, конечно, будут циклоны и антициклоны, которые время от времени будут приносить резкие потепления. Однако точно такие события сейчас нельзя предсказать. Единственное, осадков, вероятно, будет все же много. У нас в регионе с апреля по август был очень засушливый период, и сейчас, скорее всего, пойдет компенсация. Так что остаток осени навряд ли будет очень теплым, не стоит ждать, что за «калифорнийским» сентябрем последуют такие же октябрь и ноябрь.
То есть Новый год мы сможем встречать без зонтиков?
На вопрос о Новом годе пока нет ответа. В начале октября говорить о том, что будет в конце декабря невозможно, тем более в одну конкретную ночь. Надо понимать, что нашу погоду определяют циклоны и антициклоны диаметром в полторы-две тысячи километров. Протяженность Петербурга с севера на юг около 30 километров. В масштабах атмосферных явлений это расстояние в рамках погрешности. Если очередной холодный фронт пройдет севернее города, то, вполне возможно, в новогоднюю ночь будет тепло, если накроет Петербург, то может быть холодно и снежно.
Если же говорить о декабре в целом, то предварительный прогноз уже есть. Ожидается, что месяц будет опять теплее нормы, но ведь и норма эта холоднее, чем в ноябре. Поэтому средняя температура, вероятно, будет уже отрицательной. Хотя нужно помнить, что в последние годы у нас очень сложно начинались зимы, часто это происходило по-настоящему уже после Нового года.
Что касается всей зимы, то вряд ли нас ждет повторение 2020 года, когда снег пролежал фактически три дня. Январь уже ожидается близким к норме, то есть со средней отрицательной температурой. Хотя и от оттепелей мы в городе никогда не откажемся — все же на январскую погоду у нас очень влияют атлантические циклоны, которые время от времени приносят с запада теплые массы воздуха.
Однако по прошлому году мы помним, что да, кратковременные периоды более теплой погоды имели место, но снег лежал и погода стояла слабоморозная, то есть не еврозима. Надеюсь, что в этом году будет примерно так же. Хотя пока, повторюсь, это только надежды, более точные прогнозы будут заметно позже.
Синоптики часто говорят «выше нормы» или «ниже нормы», а разве норма не меняется?
Меняется, и синоптики это учитывают — в прошлом году мы как раз пересчитали климатические нормы для Петербурга. Предыдущие были сформированы на основании наблюдений за 1961–1990 годы. Теперь мы опираемся на нормы, рассчитанные по наблюдениям за 1991–2010 годы, и они теплее предыдущих.
При этом изменение температуры распределилось по году неравномерно. Так, в июле средняя температура поднялась за 30 лет незначительно, всего на 0,5 градуса — с +15,5 до +16,1. А вот в зимние месяцы пересчет был куда более существенным. Декабрь стал теплее больше чем на 2 градуса — было -4,6, стало -2,5. Сильнее всего изменился январь — было -7,8, стало -4,8. Целых 3 градуса!
То есть такой же теплый сентябрь, как в этом году, может скоро повториться?
Думаю, что все же погода в этом сентябре — случайная аномалия, такое время от времени случается. Да, мы перекрыли рекорд 1938 года, причем почти на полтора градуса, но это не значит, что так будет всегда.
Вспомните, в прошлом году у нас была обратная аномалия — очень холодный сентябрь. Ночь на первое число стала самой холодной за всю историю наблюдений. То есть такой низкой температуры не было отмечено с 1881 года, когда начаты регулярные инструментальные наблюдения.
Да, идет общий тренд на повышение температуры, и колебания год от года могут быть в пределах чуть более высоких значений. Но речи о том, что так теперь будет всегда, конечно, не идет. Как и о том, что нас уже в этом году ждет какая-то особо суровая или особо теплая зима. Уже сейчас, повторюсь, у нас идет некоторая компенсация, и я надеюсь, что в конце этого — начале следующего года нас ждет нормальная, в меру холодная зима без слякоти.
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