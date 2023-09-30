Надвигается настоящая осень: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +14…+16», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября, облачная погода. Временами дождь, ночью местами сильный. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем будет повышаться.