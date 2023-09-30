18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Надвигается настоящая осень: какой будет погода в Петербурге на выходных

Поделиться:

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 сентября, город накрыла облачная гряда холодного атмосферного фронта. Смещаясь с запада на восток, он станет причиной преимущественно облачной погоды и вызовет дожди, что существенно ограничит дневной прогрев.

Sue Martin / Shutterstock.com

«Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди и +14…+16», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября, облачная погода. Временами дождь, ночью местами сильный. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +14...+16. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: