Музей Ахматовой сделал интерактивную карту «Я тут был» с литературными местами Петербурга

«Литейный — район, в который входит Фонтанный дом, и его улицы являются литературным сердцем Петербурга. Музей давно водит пешеходные экскурсии по литературным местам. И нам захотелось этот материал по конкретным адресам представить в виде упорядоченной системы, которой было бы легко пользоваться не только специалистам, но и обычным людям. Хотелось, чтобы получился продукт, популяризирующий литературную историю литейной части Петербурга с помощью адресов", — рассказал для ТАСС создатель проекта, музейный куратор Павел Котляр.

Воспользоваться интерактивной картой могут жители Петербурга или туристы, и самостоятельно пройтись по памятным для литературы Петербурга местам.

«Когда вы смотрите карту, видите нанесенные метки адресов, то для того, чтобы в ней легко ориентироваться, у вас есть возможность поиска, возможность распределения адресов по конкретным маршрутам, причем маршрутам просчитанным. То есть карта, имеет практическое применение, вы можете пройти по адресам, допустим, Лескова, Бродского и многих других», — отметил Котляр.

Команда проекта «Я тут был» собрала места вблизи Литейного проспекта. Точки формируют тематические маршруты, посвященные отдельным периодам, персоналиям и локациям.