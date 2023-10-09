Особняк Кельха, усадьбы в районе Автово и другие лучшие бесплатные экскурсии октября в Петербурге

Особняк Зубова, Ижорские заводы и дача Безобразовых на Охте: «Собака.ru» публикует дайджест бесплатных экскурсий по непарадным объектам города от проекта «Открытый город» в октябре.
Запись на все события открывается на сайте «Открытый город» за три дня до начала мероприятия, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании. В расписании возможны изменения, поэтому строить следить за новостями на сайте или в соцсетях проекта.
Ново-Михайловский дворец
Когда: 17 октября в 12:00
Дворец для великого князя Михаила Николаевича (четвертого сына Николая I) построен архитектором Штакеншнейдером в 1861-м. В здании имелся местный водопровод (городского на тот момент еще не было), дом был подключен к электричеству. На первом этаже были жилые комнаты и Зимний сад, на втором — банкетный, танцевальный и зеленый залы, дубовая гостиная и столовые. На третьем раньше располагалась домовая церковь во имя архангела Михаила — не уцелела до наших дней. Сегодня в здании работают Институт восточных рукописей РАН, Институт материальной культуры РАН и Институт электрофизики РАН.
Дом на Большой Морской, 53
Когда: 10, 16, 18 октября в 13:00
Несмотря на все перипетии в здании уцелели аутентичные интерьеры второй половины XIX столетия. В бывшей квартире домовладельца Бильдерлинга на третьем этаже сегодня можно увидеть прихожую, охотничий кабинет, джокерскую, кусочек бывшей мавританской ванной комнаты. Одним из самых любопытных залов считают столовую, стены которой украшают полотна из сказок братьев Гримм, Гофмана и Шарля Перро.
Академия наук
Когда: 18, 24 октября в 18:00
Здание в стиле классицизма для Академии наук построено на Васильевском острове при Екатерине II по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги, автора Александровского дворца в Царском Селе, Эрмитажного дома, Смольного института. Здесь бывали известные ученые Павлов, Менделеев, Крылов, Карпинский, Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр.
На экскурсии можно узнать об истории Академии, осмотреть интерьеры: увидеть одно единственное «венецианское» окно, колоритную мозаику «Полтавская баталия» Ломоносова, росписи в технике гризайль на потолке Большого конференц-зала, создающая эффект 3D-объема.
Здание Двенадцати коллегий
Когда: 18, 25 октября в 14:30
Одним из грандиозных замыслов Петра I, которому не суждено было сбыться, стало формирование на Васильевском острове центра города. При жизни царь начал строительство административного корпуса — здания Двенадцати коллегий, где должны были разместиться десять министерств, а также Сенат и Синод. Это 12 отдельно стоящих корпусов авторства Доменико Трезини, символично объединенных одной крышей. На экскурсии можно будет посмотреть Петровский зал, интерьеры которого уцелели с середины XVIII века.
Особняк А.Ф. Кельха
Когда: 26 октября в 11:00 и 13:30
Территорию на Чайковского выкупает Варвара, наследница сибирских золотопромышленников Кельх (в их семейной коллекции — семь пасхальных яиц Карла Фаберже!) в конце XIX века. К проекту нового дома в стиле французского ренессанса она привлекла архитекторов Шене и Чагина. Результатом она была недовольна, поэтому попросила Карла Шмидта перестроить особняк — он достроил готический павильон во дворе. Здание стало образцом поздней эклектики.
После революции в здании располагались и Школа экранного искусства, и дом престарелых, и место собраний РК КПСС Дзержинского района, и отделение ЮНЕСКО, а потом здесь заседал Анатолий Собчак, первый мэр Петербурга. На экскурсии можно увидеть оригинальную парадную лестницу с грифонами, белый мраморный зал в стиле барокко, готическую столовую и потайные ходы семьи Кельха.
Особняк Надежды Безобразовой
Когда: 12, 19, 26 октября в 14:30
Ассиметричный фасад, широкие окна-витрины, обилие резных фигурок зверей, птиц, растений и мифологических существ — это особняк графини Надежды Безобразовой. Раньше здесь проходили балы, танцевальные вечера, а сегодня в доме более 90 лет работает Российского государственного института сценических искусств, в числе выпускников которого были Фрейндлих, Райкин, Черкасов.
Особняк П.А. Зубова
Когда: 12, 19, 27 октября в 12:00
Двухэтажный особняк с дворовыми флигелями в XIX веке приобрел граф Валентин Зубов. По проекту архитектора Гарольда Боссе здание модернизировали: надстроили третий этаж и увеличили на один дворовые флигеля. В доме бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. Бильярдная, Малахитовая гостиная в стиле рококо — сегодня уцелела часть дореволюционных интерьеров.
«Когда-то Колпинский посад обрел приют вблизи Ижоры…»
Когда: 22, 28 октября в 10:30
Маршрут пройдет через Музей истории Ижорских заводов, исторический центр Колпина, церковь Вознесения Господня по проекту архитектора Михаила Андреева, берег Полукруглого канала и самую старинную постройку города — бывшее здание конторы Адмиралтейских Ижорских заводов. Кроме того, экскурсантам покажут шедевры сталинского ампира, кварталы массовой застройки и дома по индивидуальным проектам, а также новые общественные пространства.
Четыре усадьбы
Когда: 14, 27 октября в 14:00
Дачи Сиверса (Кировский городок) и Воронцовых (Храм св. Веры, Надежды, Любови и Софии), усадьбы Ульянка и Александрино: на примере четырех зданий в районе Автово расскажут драматическую историю Петергофской дороги — 40-километрового пути от Петербурга до Ораниенбаума.
Нарвские Триумфальные ворота
Когда: 25 октября в 19:00 и 22, 29 октября в 15:00
Памятник архитектуры в стиле ампир построен по проекту Стасова в честь участников Отечественной войны 1812 года. Это кирпичные ворота, облицованные медью, с фигурами русских богатырей в кольчугах и шлемах в нише, золочеными надписями на аттике, колесницей с фигурой Ники. Над скульптурным убранством работали мастера Академии художеств — Демут-Малиновский, Пименов, Клодт, Крылов, Токарев и Леппе. Сегодня внутри объекта открыт музей.
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Когда: 16, 23, 30 октября в 11:00
Волхов-Северная построена Оскаром Мунцем и Генрихом Графтио в 1926 году как первая понижающая подстанция плана ГОЭЛРО. Она стала мостом из царской России в советскую эпоху и по сей день является важным действующим объектом энергосистемы Петербурга. На экскурсии покажут экспозицию со старинными предметами и приборами, исправно служившими с момента основания, а также действующий пульт управления.
Идет трамвай по городу: от центра до окраины
Когда: 15, 22, 29 октября в 10:00
Обзорная экскурсия по городу на ретротрамвае — открыточный вид на Петропавловскую крепость, Неву иТроицкий мост, Марсово поле и Михайловский замок, Садовую улицу и Невский проспект. Завершится прогулка в Музее Оранэлы, где расскажут о первой «русской электричке».
Три века Ботанического сада Петра Великого
Когда: 18 октября в 13:00 и 15:00
На экскурсии расскажут, как и для чего создавался аптекарский огород, какие лекарственные растения выращивали. Также познакомят с архитектурой Ботанического сада: домом директора, оранжереями и зданиями Ботанического института им. В. Л. Комарова).
Дворец Бобринских
Когда: 14, 21, 28 октября в 14:00 и 16:30
Классицистическое здание по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска возвели для Алексея Бобринского — внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Потомки графа пробыли хозяевами дворца вплоть до Октябрьской революции. В доме устраивали салоны, частыми посетителями которых были Александр I и Николай I, Жуков, Нессельроде и Пушкин. Редкая возможность осмотреть интерьеры: парадную лестницу с балконом для оркестра, Голубую гостиную с предметами интерьера XIX века и Малиновую гостиную с подлинно-сохранившейся отделкой стен.
Замки и подковы
Когда: 18, 22, 25, октября в 11:55
Дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова в Стрельне, конюшенный комплекс в стиле необарокко в Знаменке и неоготические Императорские конюшни по проекту Николая Бенуа: на автобусной экскурсии расскажут об истории коневодства в России.
Таврический дворец
Когда: 10, 31 октября в 11:00 и 23 октября в 13:00
Здание в стиле классицизма построено по указанию Екатерины II для своего фаворита, князя Григория Потемкина-Таврического. Возводили двухэтажный дворец с 1783 по 1789 год по проекту архитектора Старова. Парадные помещения (Картинный зал, Гобеленовая гостиная, Диванная, Китайский зал) частично сохранили художественную отделку: полихромную роспись стен и плафонов, камины, фигурные печи.
С именем Путилова
Когда: 14, 20, 28 октября в 15:00
Архитектурная прогулка посвящена русскому ученому, математику, предпринимателю Николаю Путилову. Экскурсанты посетят усадьбу на Петергофской дороге, первой хозяйкой которой была княгиня Дашкова, а одним из последних владельцев ― Путилов, пройдутся по старой «путиловской» заставе к месту последнего пристанища деятеля, Путиловскому храму и могилам предпринимателя и его жены.
Дача Безобразовых
Когда: 18, 21 октября в 10:00
Усадьба конца XVIII века, предположительно, построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Расцвет комплекса выпал на времена хозяйствования господ Донауровых — Михаила Ивановича, служившего генерал-майором у Павла I, и его дяди Гаврилы Герасимовича, советника императорской канцелярии. Здание в классическом стиле использовали как дачный домик в летнее время. Комплекс включал в себя также оранжерею, конюшни, ледники и кладовые. Изнутри дом был богато украшен: стены, декорированные под мрамор, кафельные печи на подобии Гатчинского дворца, расписные потолки. После 1917 года тут работали волостной исполком, клуб, складское помещение и даже коровник НКВД. Лишь в пятидесятые усадьба отошла государству. К тому времени уцелел только усадебный дом в стиле классицизма без художественной отделки.
Дом эмира Бухарского эмирата
Когда: 28 октября в 11:00
Единственное здание в Петербурге, в отделке которого использовали шишимский мрамор — добывали на Урале. Дом принадлежал последнему эмиру Бухарского эмирата Сеиду Алим-хану. Детище архитектора Степана Кричинского, одного из авторов соборной мечети на «Горьковской», было оборудовано по последнему слову техники: водопроводом, канализацией и электричеством.
Адмиралтейские Ижорские заводы
Когда: 14 и 21 октября в 10:30
Одно из старейших промышленных производств России основано в 1722 году на берегах реки Ижоры. В начале XIX века здания реконструировали по проекту инженера Чарльза Гаскойна. Заводы поставляли Адмиралтейству бронь для российского флота и береговых укреплений. Сегодня можно осмотреть смотреть цехи, заводские плотины; здания, где пилили лес и строили первые пароходы для Адмиралтейства.
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