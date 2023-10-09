Особняк Кельха, усадьбы в районе Автово и другие лучшие бесплатные экскурсии октября в Петербурге

Академия наук

Когда: 18, 24 октября в 18:00

Здание в стиле классицизма для Академии наук построено на Васильевском острове при Екатерине II по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги, автора Александровского дворца в Царском Селе, Эрмитажного дома, Смольного института. Здесь бывали известные ученые Павлов, Менделеев, Крылов, Карпинский, Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр.

На экскурсии можно узнать об истории Академии, осмотреть интерьеры: увидеть одно единственное «венецианское» окно, колоритную мозаику «Полтавская баталия» Ломоносова, росписи в технике гризайль на потолке Большого конференц-зала, создающая эффект 3D-объема.

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