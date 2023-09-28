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Семен Серзин и Таисия Вилкова откроют городскую скульптуру «Вещая кляча» в Коломне

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Представят фигуру 1 октября на Средней Подьяческой улице, 15 команды проектов «Где бабуля?» и 34company. Новая достопримечательность появится в Коломне на временной основе.

Shutterstock.com

Идея украсить город новой скульптурой пришла Варваре Басковой-Карповой и Владимиру Карпову. Они обратились к художнику и скульптору Михаилу Баскову, чей проект реализовала команда 34company.

«Эта лошадь — символ того, что Мир сдвинулся с места. Глядя на нее, можно вспомнить и про падшего ангела, и про Икара. Но, раз мы об этом думаем, то еще не все потеряно», — рассказал художник Михаил Басков.

Вместе с открытием скульптуры авторы запускают общественный проект, цель которого сделать на доме №15 на Средней Подъяческой официальную табличку «Дом старухи-процентщицы».

Открытие «Вещей клячи» будет сопровождаться благотворительным фуршетом от бара «Витя» и лекции о снах Раскольникова «Причем тут наша лошадь?» от Елисеева Никиты Львовича. На церемонии открытия будут присутствовать Таисия Вилкова, Семен Серзин, Олег Рязанцев и другие актеры.

Открытие скульптуры «Вещая кляча» пройдет 1 октября в 16:00 Средней Подьяческой улице, 15. Нужна предварительная регистрация.

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