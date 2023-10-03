Налог на гамбургеры и ярмарка современного искусства в «Третьем месте»: как изменится жизнь петербуржцев в октябре

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах», «Вещая кляча» в Коломне, отказ от SWIFT: «Собака.ru» рассказывает о том, какие нововведения нас ждут в этом месяце.
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах»
С 1 октября при входе на портал «Госуслуги» нужно ввести код из СМС, даже если ранее пользователь отказывался от дополнительной аутентификации. Если у человека нет доступа к телефону, ему необходимо обратиться в МФЦ. Помимо дополнительной защиты, это усложняет пользование госуслугами для россиян, живущих за границей. В случае утраты симки им придется вернуться в РФ, иначе они не смогут пользоваться порталом.
Скульптура «Вещая кляча» в Коломне
В начале октября на Средней Подьяческой улице, 15 команды проектов «Где бабуля?» и 34company установили скульптуру. «Эта лошадь — символ того, что Мир сдвинулся с места. Глядя на нее, можно вспомнить и про падшего ангела, и про Икара. Но, раз мы об этом думаем, то еще не все потеряно», — рассказал художник Михаил Басков. Вместе с открытием скульптуры авторы запускают общественный проект, цель которого сделать на доме №15 на Средней Подъяческой официальную табличку «Дом старухи-процентщицы».
Отказ от SWIFT
С октября российские банки обязаны при обработке переводов внутри страны использовать только отечественное программное обеспечение и сервисы. Раньше для этого подходил международный SWIFT — теперь его можно применять только для международных переводов, если у банка сохранилась возможность для таких операций несмотря на санкции.
Ограничения по ипотеке
С начала октября вступили в силу новые правила выдачи ипотеки от ЦБ: если банк решит выдать ипотеку с первоначальным взносом меньше 10%, он должен увеличить свои резервы на 900% от суммы кредита вместо 150%. Если первоначальный взнос составляет 10–15%, резервы вырастут на 250–600%. Это может привести к тому, что банкам будет невыгодно одобрять ипотеку с низким первоначальным взносом.
Увеличение штрафов за неявку в военкомат
С октября увеличивают штраф за неявку по повестку без уважительной причины в военкомат. Теперь он составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Работодатели, сотрудники которых уклоняются от службы, могут получить штраф: руководители — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическое лицо — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей.
Закон о гражданстве России
С 26 октября желающие получить гражданство РФ должны будут не только подтвердить знание русского языка, но истории и основ законодательства страны. Пока нет информации, в какой форме будет проводиться проверка. Также изменился список тех, кому могут предоставить гражданство в упрощенном порядке: туда попадают те, кто с отличием окончил российский вуз с государственной аккредитацией; имеет прямых родственников, постоянно проживавших на территории районов, когда-то принадлежавших Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ); является родителем ребенка с российскими документами (при этом, не важно, сколько тому лет); более трех лет состоит в браке с гражданином РФ и в этом союзе имеет детей; постоянно проживал на территории РСФСР.
По новым правилам лишить гражданства РФ могут за бандитизм, госизмену, оборот наркотиков — срок давности преступления не имеет значения.
Рост налога на гамбургеры
С 1 октября налог с продажи сэндвичей, гамбургеров и чизбургеров составляет 20%. Ранее некоторые сети использовали пониженную ставку налога. Так как для гамбургеров не было отдельного налогового кода, продавцы относили их к хлебобулочным изделиям недлительного хранения и платили НДС в размере 10%. Поэтому в ближайшее время может увеличиться стоимость фастфуда.
Ярмарка современного искусства в «Третьем месте»
С 12 по 15 октября в бывшем особняке Лопухиных-Нарышкиных пройдет ярмарка современного искусства и коллекционного дизайна. В пространстве свои стенды представят более 20 галерей, в том числе занимающихся диджитальным искусством, большая часть пространства будет отдана под проекты независимых российских художников. Среди хедлайнеров — московская галерея «11.12 Gallery».
Подготовка к зиме в Новой Голландии
Со 2 октября на Новой Голландии закрыли большой газон перед сценой, чтобы начать подготовку к открытию катка. Постепенно будут закрывать и малые газоны. При этом на набережной Адмиралтейского канала, у Садовой аллеи и у Дома Коменданта пока участки будут открытыми.
Петербург и Ереван
Авиакомпания «Россия» с 1 октября запустил дополнительные рейсы по пятницам и воскресеньям. Вылет из Петербурга запланирован на 14:05, прилет в Ереван в 19:10. В обратном направлении — вылет в 20:05, а прибытие в 23:10.
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