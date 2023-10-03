Налог на гамбургеры и ярмарка современного искусства в «Третьем месте»: как изменится жизнь петербуржцев в октябре

Закон о гражданстве России

С 26 октября желающие получить гражданство РФ должны будут не только подтвердить знание русского языка, но истории и основ законодательства страны. Пока нет информации, в какой форме будет проводиться проверка. Также изменился список тех, кому могут предоставить гражданство в упрощенном порядке: туда попадают те, кто с отличием окончил российский вуз с государственной аккредитацией; имеет прямых родственников, постоянно проживавших на территории районов, когда-то принадлежавших Российской империи или СССР (в пределах государственной границы РФ); является родителем ребенка с российскими документами (при этом, не важно, сколько тому лет); более трех лет состоит в браке с гражданином РФ и в этом союзе имеет детей; постоянно проживал на территории РСФСР.

По новым правилам лишить гражданства РФ могут за бандитизм, госизмену, оборот наркотиков — срок давности преступления не имеет значения.