КГИОП представил программу пятого сезона проекта «Наследие окраин»

На примере памятников района лекторы и краеведы раскроют темы формирования и градостроительного развития Петербурга и создания функционально выверенных для жизни зданий, являющихся сегодня памятниками конструктивизма.

Программа «Наследия окраин» включает более 50 разнообразных мероприятий: выставки, экскурсии на закрытые для общего доступа объекты культурного наследия, мастер-классы, лекции краеведов и специалистов КГИОП, мероприятия библиотек, культурных центров и музеев района. Полную программу проекта разместили на сайте КГИОП.

По традиции запуск проекта в Кировском районе начался с открытия выставки фотографий из архивного собрания КГИОП в Библиотеке № 4/ Библиотечно-культурный комплекс имени Молчанова (Ленинский пр., д. 115)

Напомним, проект «Наследие окраин» был запущен весной 2021 года, первый сезон посвятили истории Красногвардейского района. Таким образом КГИОП планировал привлечь внимание жителей города к богатому культурному наследию районов, удаленных от центра. Второй сезон проекта, стартовавший в конце лета 2021-го, был посвящен Колпинскому району. Третий сезон проекта — об истории Невского района.