Градозащитники пожаловались на рейв в заброшенном историческом здании на Фонтанке

«Электричества не было, как и воды. Работали бензиновые генераторы, помещения освещались свечами. С полуночи и до 7 утра воскресенья гости без устали танцевали под оглушительное техно, позволяя себе 10-минутки отдыха, лишь когда вырубались генераторы», — сообщает ресурс «SOS СПб СНОС».

Дом на набережной Фонтанки, 78 возвели в 1899-1900 годах, ему присвоен статус регионального памятника. В 2008-м Смольный передал здание ООО «СВ-Консалт», из него должны были сделать гостиницу с подземной парковкой. Компания собиралась вложить в инвестпроект около 20 млн долларов. За право реализации проекта инвестор должен был перечислить в городской бюджет 132,7 млн рублей на развитие инфраструктуры.

Однако реконструкция здания затянулась, и городские власти в 2016 году решили расторгнуть договор. В феврале 2023 года суд распорядился вернуть права на здание городу, но инвестор подал жалобу в Верховный суд. Сейчас состояние исторического здания ухудшилось, а градозащитники сообщали о мародерстве в здании.