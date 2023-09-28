Общественный огород у Финского залива и другие открытия сентября в Петербурге

Общественный огород

Кожевенная линия, 30А

Бюро Klauzura во главе с Дарьей Мирошниченко и Дариной Карасевой запустило общественный огород в культурном квартале «Брусницын». В их первом независимом архитектурном коворкинге любой человек может выращивать свои овощи, травы и цветы. Все необходимое предоставляют: оборудованные грядки, семена сезонных растений, перчатки и садовые инструменты. Авторы инициативы обещают поливать растения в те дни, когда у хозяина нет возможности за ними ухаживать. Стоимость аренды места — 400 рублей, а все выращенное можно забрать с собой.