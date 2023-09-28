Общественный огород у Финского залива и другие открытия сентября в Петербурге

Благоустроенный пляж с гриль-зоной в Стрельне, реконструированный парк Авиаторов и огород в культурном квартале «Брусницын»: «Собака.ru» традиционно рассказывает, какие открытия произошли в уходящем месяце.
Пространство «Тепло»
Заневский проспект, 12
В Красногвардейском районе открыли новый двухэтажный молодежный центр: гончарная мастерская, швейный коворкинг, тренажерный зал, фотостудия, кабинет психолога и арт-холл с выставками. Пространство разделено на функциональные зоны: для отдыха и общения, технического и творческого мастерства, а также на компьютерную и спортивную. Тут проводят киновечера, посиделки с настольными и интеллектуальными играми. Есть клубы дизайна одежды, добровольчества, каллиграфии, леттеринга, скетчинга, разговорного английского языка и другие — всего 25 направлений, которым можно обучиться бесплатно.
Стрельнинская бухта
Нижняя дорога, 15
Новая зона отдыха на побережье Финского залива: лежаки, качели, металлические арт-объекты, прогулочные маршруты, раздевалки и пляжная мебель, детская и спортивные площадки, места для пикников, памп-трек, амфитеатр для мероприятий. Предусмотрены модульные туалеты. Пространство построили по программе «Формирование комфортной городской среды» досрочно — работы хотели закончить в октябре.
Парк Авиаторов
Московский,188
После масштабной реконструкции парк в Московском районе открывают 30 сентября: футбольное поле, памп-трек, баскетбольная и волейбольная площадка, тренажеры, качели, шезлонги, перголы, навесы. Обустроили прогулочную зону у пруда с «Мостиком мечты» — такое название выбрали местные жители. В следующем году на территории установят систему видеонаблюдения.
Общественный огород
Кожевенная линия, 30А
Бюро Klauzura во главе с Дарьей Мирошниченко и Дариной Карасевой запустило общественный огород в культурном квартале «Брусницын». В их первом независимом архитектурном коворкинге любой человек может выращивать свои овощи, травы и цветы. Все необходимое предоставляют: оборудованные грядки, семена сезонных растений, перчатки и садовые инструменты. Авторы инициативы обещают поливать растения в те дни, когда у хозяина нет возможности за ними ухаживать. Стоимость аренды места — 400 рублей, а все выращенное можно забрать с собой.
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