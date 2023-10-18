Наземное метро XIX века (с кольцевой линией!), 400-метровый небоскреб у Петропавловки и другие проекты-призраки Петербурга

Мост Кулибина

Механик-самоучка Иван Кулибин приехал в Петербург по приглашению Екатерины II. Работал в Академии Наук в 1770-х несмотря на отсутствие образования, разрабатывал мосты и придумал нечто грандиозное — проект деревянного моста через Неву. До середины XIX века через реку не было ни одного постоянного моста, единственной связью двух берегов был плашкоутный Исаакиевский мост. Правда, его разбирали в период ледохода и ледостава, лишая постоянной связи Васильевский и Адмиралтейский острова. Весной и осенью Неву переходили по льду или перебирались с берега на берег на шлюпках. Оба способа были рискованными.

По смелости технического решения концепция Кулибина не имела равных в практике деревянного мостостроения в мире. Это был однопролетный арочный деревянный 300-метровый мост без промежуточных речных опор. Шедевру инженерной мысли не суждено было появиться. Срок службы моста, ограниченный 20-30 годами, не окупил бы затрат на строительство, поэтому проект остался лишь на бумаге.