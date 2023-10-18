Наземное метро XIX века (с кольцевой линией!), 400-метровый небоскреб у Петропавловки и другие проекты-призраки Петербурга

Деревянный 300-метровый мост, башня Татлина и проект Санкт-Петербургской биржи, напоминающий скромную палладианскую виллу: специально для «Собака.ru» инженер, краевед, гид просветительской компании «Петербург глазами инженера» Александр Кизик выбрал самую любопытную, на его взгляд, бумажную архитектуру.
Колокольня Смольного монастыря
По заказу Елизаветы Петровны в середине XVIII века архитектор Бартоломео Растрелли начал строить комплекс Смольного монастыря. Главным акцентов в концепции была 170-метровая колокольня — считается, что это самый вымученный проект зодчего: монотонное нарастание ярусов с завершением в виде странного цилиндра под луковичной главой. Ее строительство прекратили в 1767 году на уровне второго яруса. Нижний ярус должен был служить парадным въездом в монастырь, второй — надвратной церковью, а верхние предназначались для звонниц. Одной из причин, почему работы прекратили, считают Семилетнюю войну и, как следствие, нехватку средств. Завершил проект лишь архитектор Василий Стасов в 1830-х, но колокольню так и не возвели. Пока можно лишь представить, как бы могла выглядеть яркая архитектурная доминанта. Недавно Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге вновь заговорил о воссоздании колокольни.
Мост Кулибина
Механик-самоучка Иван Кулибин приехал в Петербург по приглашению Екатерины II. Работал в Академии Наук в 1770-х несмотря на отсутствие образования, разрабатывал мосты и придумал нечто грандиозное — проект деревянного моста через Неву. До середины XIX века через реку не было ни одного постоянного моста, единственной связью двух берегов был плашкоутный Исаакиевский мост. Правда, его разбирали в период ледохода и ледостава, лишая постоянной связи Васильевский и Адмиралтейский острова. Весной и осенью Неву переходили по льду или перебирались с берега на берег на шлюпках. Оба способа были рискованными.
По смелости технического решения концепция Кулибина не имела равных в практике деревянного мостостроения в мире. Это был однопролетный арочный деревянный 300-метровый мост без промежуточных речных опор. Шедевру инженерной мысли не суждено было появиться. Срок службы моста, ограниченный 20-30 годами, не окупил бы затрат на строительство, поэтому проект остался лишь на бумаге.
Башня Татлина
Символичная и самая большая конструктивистская башня была придумана художником-визионером Владимиром Татлиным в 1919 году. Внутри автор задумал поместить вращающихся с разной скоростью геометрические фигуры, где должны были разместиться органы всемирного правительства. Объект высотой 400 метров художник предлагал установить рядом с Петропавловской площадью и навсегда изменить силуэт города. Татлин не сопроводил модель ни одним чертежом — сложная архитектурная форма была как будто выращена по наитию. Правда, есть концепция башни в виде эскизов двух фасадов — их Татлин экспонировал на выставках вместе с моделью башни (были опубликованы в брошюре Николая Пунина!). Башня III Коммунистического интернационала — так назвал свое творение Татлин, которое вошло в историю как один из самых влиятельных образов русского авангарда. Проект вряд ли могли построить во время революционной разрухи, но идея заслуживает благоговения.
Первый проект Санкт-Петербургской биржи
Джакомо Кваренги разработал первый проект Санкт-Петербургской биржи, строительство началось в 1783 году, но через пять лет было приостановлено. Это было камерное здание, напоминающее скромную палладианскую виллу и развернутое по направлению к Зимнему дворцу. Концепция не пользовалась особой популярностью у основных заказчиков — российских купцов, скупающих оптовые партии различных товаров, доставляемых в порт Петербурга из-за границы. Главной претензией было то, что здание не вписывается в городской пейзаж — ширь Невы в точке, где она разливается на два рукава между Петропавловской крепостью, Зимним дворцом и стрелкой Васильевского острова. Поэтому торговая площадка так и простояла без крыши несколько лет, а потом долгострой передали французскому архитектору Тому де Томону.
Наземное метро в Петербурге
Инженер Петр Балинский в конце XIX века предложил проект метрополитена для Петербурга. Он предлагал построить 11 радиальных линий и одну кольцевую, охватывающую все пригороды. А на месте Обуховской городской больницы соорудить трехэтажное здание самого большого в мире центрального вокзала — место соединения пассажирских железнодорожных с поездами метрополитена. Под эстакадами он хотел организовать склады и магазины. Поезда должны были следовать через каждые 2,5 минуты со скорость от 40 до 75 километров в час. Основная проблема заключалась в дороговизне проекта: Балинский оценил его в 190 миллионов — городская дума проект отклонила.
Комментарии (0)