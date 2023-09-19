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Территории института Вавилова на Биржевой линии не будут застраивать жильем. Но «Сад Меньшикова» и других резидентов культурного кластера выселили

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Комиссия по подготовке изменений в генплан не стала принимать предложение девелопера о переводе двух участков на Биржевой линии в зону среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Пока принято решение оставить общественно-деловую зону.

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Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), речь идет о комплексе зданий на Биржевой линии, 8-10, лит. А, и Биржевой линии, 12, лит. М. В комитете добавили, что застраивать территорию жильем «в планы города не входит».

«Учитывая значимость развития научной деятельности для нашего города, комиссия не поддержала предложение о переводе двух указанных участков в жилую зону, а приняла решение сохранить общественно-деловую зону – Д», — подчеркнули в комитете.

Напомним, что комплекс зданий Оптического института имени Вавилова на Биржевой линии выставили на торги со стартовой ценой 368,8 млн рублей весной 2022 года. Спустя два месяца выбрали победителя, им стало ООО «Арсенал-6», а стоимость сделки оценивали в 302 млн рублей.

При этом культурное пространство на Биржевой линии закрыли, а резидентов распустили. Как рассказал владелец клубов Андрей Новиков для «Собака.ru», клуб «Сердце», «Время N», «Сад Меншикова» переехали на Лиговский проспект, 50к16. Другие резиденты культурного кластера обосновываются на Фонтанке, 78. По его словам, первые концерты пройдут в конце октября, а 18 ноября планируют провести полноценное открытие.

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