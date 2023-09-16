Петербургские пляжи защитят от размывов

«На следующий год будет проведена работа по благоустройству основных пляжей, но работы будут проводиться с учетом требований и мнения специалистов - геологов, климатологов», – заявил заместитель председателя комитета по природопользованию и охране окружающей среды города Иван Серебрицкий.

Чиновник рассказал, что у города есть опыт, когда из-за неправильной установки стихия уничтожала пляжные раздевалки, а некоторые конструкции ускоряли размыв берега и смыв песка. Теперь такие вопросы будут решать совместно со специалистами Всероссийского геологического института и Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Но городские власти не могут вести работы на территории Финского залива, поэтому вопрос создания защитных сооружений в море нужно решать вместе с федеральными властями.

В Кронштадте появятся два малоэтажных квартала, объединенных с парком «Остров фортов». Их объединят в единую «экосистему» с музейно-историческим парком «Остров фортов», Музеем военно-морской славы, школой-лицеем, благоустроенной пешеходной набережной и другими объектами кластера.