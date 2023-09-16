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Противоборство двух атмосферных вихрей: какой будет погода в Петербурге на выходных

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 16 сентября, метеоусловия в Ленинградской области будет формироваться в противоборстве двух атмосферных вихрей: солнечного антициклона с юга и дождливого циклонического вихря с севера. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, без осадков, и только на севере области местами пройдут небольшие дожди.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 767 миллиметров ртутного столба., что выше нормы. В воскресенье ветрено, вечером дожди и +18…+20», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 сентября, переменная облачность. Ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днём +18...+20. Атмосферное давление будет понижаться.

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