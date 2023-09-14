В Петербурге пройдет первый благотворительный турнир для бердвотчеров

Соревнование «Окрыляем вместе!» проведут 14 октября. Участникам предстоит пройти по лесам, паркам, водоемам, чтобы увидеть и запечатлеть редких и не очень птиц. А затем поделиться находками на сайте проекта и перевести небольшое пожертвование в пользу благотворительной организации «Улица Мира». Все вырученные средства пойдут на помощь детям в трудной жизненной ситуации.
Каждый год во вторую субботу октября бердвотчеры, орнитологи и другие любители птиц со всего мира выходят посмотреть на осеннюю миграцию пернатых. Это событие называется October Big Day или Октябрьский большой день. В 2023 году мероприятие пройдет 14 октября.
Петербургская благотворительная организация «Улица Мира» решила приобщиться к мировой акции и 14 октября проведет благотворительное соревнование «Окрыляем вместе!». Так организация хочет собрать средства для тех, кто не может почувствовать крылья за спиной — для детей и подростков, находящихся в социально опасном положении.
Соревнование пройдет в пяти номинациях:
- Самое большое количество увиденных видов птиц за день
- Самая редкая птица в чек-листе
- Самая лучшая птичья фотография
- Самый интересный рассказ про увиденную птицу
- Самый лучший птичий рисунок
В October Big Day, 14 октября, участникам турнира предлагают прогуляться по паркам, лесам, водоемам, горам, чтобы либо увидеть как можно больше видов птиц, либо найти тот самый необыкновенный вид, который сложно встретить в данной местности.
«Другие участники найдут отдушину в фотографировании зябликов или крачек, кто-то возьмет и зарисует милашку-принию или красавца-луня, а кто-то будет настолько очарован, что напишет небольшой рассказ о крохе зимородке или величественном граче. География турнира не ограничена лишь территорией России, к участию приглашаются бердвотчеры из любой точки мира», — рассказали представители благотворительной организации для «Собака.ru».
С 14 по 22 октября нужно загрузить получившуюся работу в папку на сайте турнира. К заявке необходимо приложить созданный в приложении eBird или в интернет-системе «Онлайн дневники наблюдений птиц» чек-лист, фотографию, рисунок или рассказ. А также чек о переводе пожертвования в адрес «Улицы Мира». Сумма пожертвования остается на усмотрение участников.
А уже 30 ноября жюри конкурса «Окрыляем вместе» объявит победителей и призеров турнира. Подведут итоги соревнования известные орнитологи и бердвотчеры: Илья Уколов, Анна Евсеева, Григорий Евтух, Марат Магомедов, Евгений Коблик, Вера Рыженкова и другие.
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