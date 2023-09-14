В Петербурге пройдет первый благотворительный турнир для бердвотчеров

В October Big Day, 14 октября, участникам турнира предлагают прогуляться по паркам, лесам, водоемам, горам, чтобы либо увидеть как можно больше видов птиц, либо найти тот самый необыкновенный вид, который сложно встретить в данной местности.

«Другие участники найдут отдушину в фотографировании зябликов или крачек, кто-то возьмет и зарисует милашку-принию или красавца-луня, а кто-то будет настолько очарован, что напишет небольшой рассказ о крохе зимородке или величественном граче. География турнира не ограничена лишь территорией России, к участию приглашаются бердвотчеры из любой точки мира», — рассказали представители благотворительной организации для «Собака.ru».

С 14 по 22 октября нужно загрузить получившуюся работу в папку на сайте турнира. К заявке необходимо приложить созданный в приложении eBird или в интернет-системе «Онлайн дневники наблюдений птиц» чек-лист, фотографию, рисунок или рассказ. А также чек о переводе пожертвования в адрес «Улицы Мира». Сумма пожертвования остается на усмотрение участников.

А уже 30 ноября жюри конкурса «Окрыляем вместе» объявит победителей и призеров турнира. Подведут итоги соревнования известные орнитологи и бердвотчеры: Илья Уколов, Анна Евсеева, Григорий Евтух, Марат Магомедов, Евгений Коблик, Вера Рыженкова и другие.