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«Путеводитель по Санкт-Петербургу» Николая Анциферова (с картой!) и еще 5 классных старых краеведческих книг из «Академии»

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Железнодорожная архитектура, альбом с черно-белыми фотографиями мостов: специально для «Собака.ru» сотрудница букинистического отдела «Подписных изданий» Екатерина Блатова собрал подборку лучшей букинистики о Петербурге. Кажется, это идеальный список к наступлению холодов.

Екатерина Блатова / «Подписные издания»
Екатерина Блатова / «Подписные издания»

Анциферов Н. «Путеводитель по Санкт-Петербургу»

«Икар», 1990 год

Настоящий репринт издания 1903 года воспроизводит своеобразный курс образовательных экскурсий по Петербургу. Путеводитель был создан учащимися начальных народных училищ, потому особенно интересно понаблюдать за логикой его составления и расстановкой акцентов. Весь краеведческий материал разделен на 35 прогулок. В комплекте — карта, по которой удобно отслеживать собственные передвижения в современном городе через оптику прошлого.

Екатерина Блатова / «Подписные издания»

Лукомский Г. К. «Современный Петроград»

«Коло», 2003 год

Краевед Георгий Лукомский рассказывает о живом Петербурге начала XX века. Его книга «Современный Петроград» 1915 года выступает апологетом нового стиля в архитектуре. В ней автор отстаивает идею об ансамблевом единстве застройки города. Это издание стало частью дилогии совместно со «Старым Петербургом», что в свою очередь помог современникам исследователя по-новому взглянуть на привычные и даже приевшиеся городские красоты. Репринты оригинальных обложек были использованы издательством «Коло» для воссоздания облика важнейших, но не самых известных краеведческих текстов.

Екатерина Блатова / «Подписные издания»

Анциферов Н. «Душа Петербурга»

«Лира», 1990 год

Феноменологический подход не обошел стороной и краеведение — книга Александра Степанова «Феноменология Петербурга» еще недавно могла оказаться в этой букинистической подборке, но, к счастью, была переиздана. Такой подход к постижению городского пространства через личные ощущения не нов, но от этого не менее интересен. Выдающийся историк Николай Анциферов обращается к нему в тексте «Душа Петербурга». В какое время года нужно обязательно постоять у арки Новой Голландии, куда пойти, чтобы раскрыть для себя истинный город — об этом в переизданном материале 1923 года, а визуальное путешествие в прошлое сопровождают гравюры Анны Остроумовой-Лебедевой.

Екатерина Блатова / «Подписные издания»

Фролов А. И. «Вокзалы Санкт-Петербурга»

«Глагол», 2003 год

Vauxhall, фоксал, курзал в XVIII — XIX веке толковались в непривычном для нас сегодня ключе: это были увеселительные заведения на окраинах города. Слово вокзал в близком нам значении стало употребляться после постройки Павловского музыкального вокзала — его название стало нарицательным для обозначения крупной железнодорожной станции. Узконаправленная, но оттого лишь более интригующая, линия петербургского краеведения отражена в небольшой книге, посвященной истории зарождения железных дорог в России, а именно в ее столице — вокзалов как архитектурных памятников эпох и важных социальных пространств.

Екатерина Блатова / «Подписные издания»

«Три века Санкт-Петербурга. XIX век»

Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008 год

В качестве бонуса — ни одна, ни две, а целых восемь книг, и все представляют лишь второй том энциклопедии Санкт-Петербурга XIX века. Большое исследование энциклопедического отдела филологического факультета СПбГУ издавали с 2003 по 2011 год. Ученые и сегодня находят издание самой полной и современной универсальной энциклопедией, посвященной городу.

Екатерина Блатова / «Подписные издания»

«Мосты повисли над водами»

«Аврора», 1975 год

Среди иллюстрированных краеведческих изданий часто встречаются классические туристические альбомы, которые могут показаться не вполне интересными человеку, уже хорошо знакомому с парадным Петербургом, но все же желающим время от времени возвращаться в памяти к открыточным видам. Это альбом с черно-белым вневременным городом, воспевающий водную стихию через авторские фотографии мостов 1970-х годов. Кажется, лучшая покупка для темных зимних вечеров. 

Текст: Екатерина Блатова

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