«Путеводитель по Санкт-Петербургу» Николая Анциферова (с картой!) и еще 5 классных старых краеведческих книг из «Академии»

Железнодорожная архитектура, альбом с черно-белыми фотографиями мостов: специально для «Собака.ru» сотрудница букинистического отдела «Подписных изданий» Екатерина Блатова собрал подборку лучшей букинистики о Петербурге. Кажется, это идеальный список к наступлению холодов.
Анциферов Н. «Путеводитель по Санкт-Петербургу»
«Икар», 1990 год
Настоящий репринт издания 1903 года воспроизводит своеобразный курс образовательных экскурсий по Петербургу. Путеводитель был создан учащимися начальных народных училищ, потому особенно интересно понаблюдать за логикой его составления и расстановкой акцентов. Весь краеведческий материал разделен на 35 прогулок. В комплекте — карта, по которой удобно отслеживать собственные передвижения в современном городе через оптику прошлого.
Лукомский Г. К. «Современный Петроград»
«Коло», 2003 год
Краевед Георгий Лукомский рассказывает о живом Петербурге начала XX века. Его книга «Современный Петроград» 1915 года выступает апологетом нового стиля в архитектуре. В ней автор отстаивает идею об ансамблевом единстве застройки города. Это издание стало частью дилогии совместно со «Старым Петербургом», что в свою очередь помог современникам исследователя по-новому взглянуть на привычные и даже приевшиеся городские красоты. Репринты оригинальных обложек были использованы издательством «Коло» для воссоздания облика важнейших, но не самых известных краеведческих текстов.
Анциферов Н. «Душа Петербурга»
«Лира», 1990 год
Феноменологический подход не обошел стороной и краеведение — книга Александра Степанова «Феноменология Петербурга» еще недавно могла оказаться в этой букинистической подборке, но, к счастью, была переиздана. Такой подход к постижению городского пространства через личные ощущения не нов, но от этого не менее интересен. Выдающийся историк Николай Анциферов обращается к нему в тексте «Душа Петербурга». В какое время года нужно обязательно постоять у арки Новой Голландии, куда пойти, чтобы раскрыть для себя истинный город — об этом в переизданном материале 1923 года, а визуальное путешествие в прошлое сопровождают гравюры Анны Остроумовой-Лебедевой.
Фролов А. И. «Вокзалы Санкт-Петербурга»
«Глагол», 2003 год
Vauxhall, фоксал, курзал в XVIII — XIX веке толковались в непривычном для нас сегодня ключе: это были увеселительные заведения на окраинах города. Слово вокзал в близком нам значении стало употребляться после постройки Павловского музыкального вокзала — его название стало нарицательным для обозначения крупной железнодорожной станции. Узконаправленная, но оттого лишь более интригующая, линия петербургского краеведения отражена в небольшой книге, посвященной истории зарождения железных дорог в России, а именно в ее столице — вокзалов как архитектурных памятников эпох и важных социальных пространств.
«Три века Санкт-Петербурга. XIX век»
Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008 год
В качестве бонуса — ни одна, ни две, а целых восемь книг, и все представляют лишь второй том энциклопедии Санкт-Петербурга XIX века. Большое исследование энциклопедического отдела филологического факультета СПбГУ издавали с 2003 по 2011 год. Ученые и сегодня находят издание самой полной и современной универсальной энциклопедией, посвященной городу.
«Аврора», 1975 год
Среди иллюстрированных краеведческих изданий часто встречаются классические туристические альбомы, которые могут показаться не вполне интересными человеку, уже хорошо знакомому с парадным Петербургом, но все же желающим время от времени возвращаться в памяти к открыточным видам. Это альбом с черно-белым вневременным городом, воспевающий водную стихию через авторские фотографии мостов 1970-х годов. Кажется, лучшая покупка для темных зимних вечеров.
Текст: Екатерина Блатова
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