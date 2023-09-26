«Путеводитель по Санкт-Петербургу» Николая Анциферова (с картой!) и еще 5 классных старых краеведческих книг из «Академии»

Анциферов Н. «Душа Петербурга»

«Лира», 1990 год

Феноменологический подход не обошел стороной и краеведение — книга Александра Степанова «Феноменология Петербурга» еще недавно могла оказаться в этой букинистической подборке, но, к счастью, была переиздана. Такой подход к постижению городского пространства через личные ощущения не нов, но от этого не менее интересен. Выдающийся историк Николай Анциферов обращается к нему в тексте «Душа Петербурга». В какое время года нужно обязательно постоять у арки Новой Голландии, куда пойти, чтобы раскрыть для себя истинный город — об этом в переизданном материале 1923 года, а визуальное путешествие в прошлое сопровождают гравюры Анны Остроумовой-Лебедевой.