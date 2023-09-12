Названы сроки запуска строительства второй очереди аэропорта «Пулково»

Как сообщил глава банка ВТБ Андрей Костин в ходе Восточного экономического форума, приступить к работам должны до середины 2025 года.
Он подчеркнул, что строительство новых объектов на территории петербургской воздушной гавани продиктовано возросшим пассажиропотоком, пишет ТАСС.
«Строительство второй очереди Пулково планируется начать до середины 2025 года, потому что пассажиропоток увеличивается, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпаны», — отметил Андрей Костин.
Во второй очереди строительства Пулково входит: новый перрон для самолетов и южная галерея, через которую будет проходить посадка на рейсы.
Напомним, в конце марта 2023 года «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) запустили конкурс по выбору технического заказчика проекта на строительство новой посадочной галереи, а также инфраструктуры для обслуживания внутренних рейсов и дополнительные места стоянок воздушных судов. Сам проект пока находится в разработке. Максимальная стоимость контракта на выполнение первой фазы реконструкции составляет почти 592 млн рублей.
Также Смольный дал старт второй очереди проекта развития аэропорта Пулково в начале февраля 2023 года. В соглашении с управляющей компанией аэровокзала «Воздушные ворота Северной столицы» прописано создание новой и реконструкцию существующей аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Это допсоглашение рассчитано до 2060 (!) года.
За генплан второй очереди аэропорта «Пулково» заплатят полмиллиарда рублей. В начале мая 2023 года проводилась конкурсная процедура по выбору генерального проектировщика. Победитель будет делать проект нового перрона и южной галереи с залами специального обслуживания и другой инфраструктурой.
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